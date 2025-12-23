Die 7 besten Nachrichten des Jahres aus Österreich

Mehr See für alle: Die österreichischen Bundesforste sorgen für mehr öffentliche Seezugänge und geschützte Naturufer. Schon im Vorjahr haben sie Grundstücke am Wörthersee und am Weißensee gekauft, heuer kam ein 8.000 Quadratmeter großes Grundstück am Attersee dazu.

Geplant ist, dass hier bis zur Badesaison 2026 eine öffentliche Erholungsfläche entsteht. Und davon soll es bald noch mehr geben. Denn die Regierung hat in ihrem Programm verankert, die Zahl der freien Seezugänge in den kommenden Jahren zu erhöhen.

Aktuell stehen den Menschen in Österreich etwa 350.000 Quadratmeter Seeuferflächen zur Verfügung. Hinzu kommen rund 70 frei zugängliche Naturbadeplätze sowie Promenaden, Parks oder Strandbäder. 200 Kilometer sind Naturufer.