Klaus Behrendt will 2027 als Tatort-Kommissar aufhören

"Mein Ziel waren 100 Folgen. Mein Entschluss, dieser Rolle pünktlich zum 30-jährigen Dienstjubiläum Lebewohl zu sagen, ist mir nicht leichtgefallen, reift aber schon länger in mir", ließ der 66-Jährige verlauten. Die Rolle habe ihn fast die Hälfte seines Lebens begleitet. "Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben. Auch wenn das nicht heißt, dass ich gar nicht mehr vor der Kamera stehen möchte", sagte Behrendt laut WDR.

Sein Kollege Dietmar Bär möchte als Kommissar Schenk weitermachen: "Klaus und ich haben uns darüber intensiv ausgetauscht; seine Entscheidung, nach Folge 100 auszusteigen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, habe ich natürlich schweren Herzens zu akzeptieren", erklärte Bär. "Ich und unser Kölner Team haben noch Lust, weiterzumachen. Also: Let's go".