22 Nummer-Eins-Alben: Maffay knackt deutschen Chart-Rekord

Maffay wurde in Rumänien geboren und lebt in Süddeutschland, Oerding und kommt aus Hamburg. Beide verbindet die Liebe zum Blues, zum Country-Rock und zur handgemachten, erzählenden Musik, wie sie dpa erzählten.

Auf Platz zwei stieg der Musiker Danger Dan mit "Keine Angst" ein, vor der Beatles-Neuaufnahme "Rubber Soul". Bei den Singles unverändert an der Spitze: Taylor Swift mit ihrem Song "Patient Zero" über eine toxische Beziehung. Dahinter noch immer Shakira und Burna Boy mit dem Sommerhit zur Fußball-WM "Dai Dai" vor der israelischen Band Temper City mit "Self Aware".

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