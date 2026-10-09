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22 Nummer-Eins-Alben: Maffay knackt deutschen Chart-Rekord

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Peter Maffay mit Johannes Oerding einmal mehr an Spitze der Charts
©APA, dpa, Marcus Brandt
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Mit ihrem gemeinsamen Album "Nashville" haben Peter Maffay (77) und Johannes Oerding (44) auf Anhieb Platz eins der deutschen Album-Charts erobert. Für Maffay ("Es war Sommer") ist es die 22. Nummer-Eins-Platte, wie GfK Entertainment mitteilte. Das habe bisher niemand erreicht. Die beiden Musiker haben das Album in der US-Country-Hochburg Nashville aufgenommen - was den Sound ihrer Duette hörbar prägt.

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Maffay wurde in Rumänien geboren und lebt in Süddeutschland, Oerding und kommt aus Hamburg. Beide verbindet die Liebe zum Blues, zum Country-Rock und zur handgemachten, erzählenden Musik, wie sie dpa erzählten.

Auf Platz zwei stieg der Musiker Danger Dan mit "Keine Angst" ein, vor der Beatles-Neuaufnahme "Rubber Soul". Bei den Singles unverändert an der Spitze: Taylor Swift mit ihrem Song "Patient Zero" über eine toxische Beziehung. Dahinter noch immer Shakira und Burna Boy mit dem Sommerhit zur Fußball-WM "Dai Dai" vor der israelischen Band Temper City mit "Self Aware".

GfK Entertainment erstellt die Hitlisten aufgrund von Verkaufs- beziehungsweise Nutzungsdaten von stationären und Online-Händlern, Download-Portalen und Streaming-Plattformen.

10.09.2026, Hamburg: Johannes Oerding (l) und Peter Maffay kommen zur Verleihung des Deutschen Radiopreises 2026 im Musical Theater an der Elbe. Der diesjährige Deutsche Radiopreis wird in zehn Kategorien verliehen. Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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