Cosmó setzt zum ESC-Auftakt auf Fahrschein statt Tanzschein

Für Cosmó steht am Donnerstag die erste Probe auf der großen Showbühne an. "Ich bin schon sehr gespannt", meinte er im Gespräch mit ORF-Moderator Max Bauer und verriet erste Einzelheiten zu seinem Auftritt. "Es geht natürlich um das Tanzen, aber auch die Story dahinter." Wir alle hätten ein "inneres Tier", so der 19-Jährige. "Und in der Performance geht es darum, dieses innere Tier hinaus zu tanzen." Dafür werde er auch von vier "wunderbaren Tänzern aus London" begleitet.

Diese werden zwar erst in Wien landen, die besondere Anreise zum zentralen Ort des ESC-Geschehens musste Cosmó am Dienstag allerdings keineswegs alleine antreten: Neben einem Großteil seines Kreativteams war etwa das Wiener Song-Contest-Maskottchen Auri ebenso mit von der Partie wie Luxemburgs Kandidatin Eva Marija, die sich die Straßenbahnfahrt nicht entgehen ließ. Gemeinsam wurde dann natürlich der "Tanzschein", Cosmós Beitrag für die 70. Ausgabe des Musikwettbewerbs, entsprechend in Szene gesetzt - die Choreographie muss schließlich passen.

Ganz unabhängig von seinem Abschneiden beim Heim-ESC: Dass es sich nach dem 16. Mai keineswegs ausgetanzt hat, unterstreicht Cosmó mit seiner dieser Woche erscheinenden EP "Lieber tanz ich weiter". Darauf finden sich neben dem ESC-Titel noch drei weitere Stücke, die stilistisch in eine ähnliche Kerbe schlagen und seinen stark rhythmisierten Vortrag mit knackigen Beats sowie elektronischen Sounds mischen. So wird im Stadtpark Walzer getanzt ("Alle meine Nachbarn"), entspannt-sommerliches Flair versprüht ("Den Sommer überleben") oder das Gefühl des Verliebtseins in bunten Farben gemalt ("Du machst mich high").

"Manche haben gemeint, es ist ein Masterplan, dabei war es eigentlich pures Glück", kommentierte Cosmó den Zeitpunkt des Erscheinens. Im vergangenen Jahr seien bei produktiven Sessions einfach ein paar Songs entstanden, die man nun den Fans servieren könne. "Die neuen Songs sind ziemlich sommerlich", sah er eine gute Koinzidenz mit dem derzeit vorherrschenden Wetter. "Ich wollte den Fans einfach noch vor dem Song Contest etwas mitgeben. Man kann auch danach noch weitertanzen!" Im Sommer ist Cosmó zudem als Support für Folkshilfe, Aut of Orda und Pizzera & Jaus live zu erleben, bevor im Oktober seine eigene Tour ansteht.

(S E R V I C E - Livetermine abrufbar unter https://www.instagram.com/cosmomachtmusik/ )