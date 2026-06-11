Helen Mirren: Zwischen Hollywood und Olivenbaum-Rettung

Mirren liebt Italien seit ihrer ersten Reise dorthin, um 1979 den Erotik-Film „Caligula“ zu drehen. An der Seite von John Gielgud und Peter O’Toole spielte Mirren die Rolle von Caligulas Frau Caesonia. Der Film erregte dank der Sexszenen Aufmerksamkeit, die mit echten Pornostars nachgedreht wurden. Bob Guccione, der Produzent des Films, war damals Eigentümer des Penthouse-Magazins.

Der Film ist bekannt für eine Szene, in der einem betrunkenen römischen Soldaten das Ende seines Penis zum Knoten gebunden wird, bevor er kastriert wird, ganz zu schweigen von Caligula (Malcolm McDowell), der im Bett mit einem Pferd herumtollt. Der Filmkritiker Roger Ebert bezeichnete ihn als „völlig wertlosen, beschämenden Schund“. Mirren war zurückhaltender und nannte ihn „eine unwiderstehliche Mischung aus Kunst und Genitalien“.

„Ich mochte den Regisseur, Tinto Brass, und seine Einstellung“, erzählt Mirren. Er stand in Verbindung mit einer italienischen libertären Gruppe, die sich gegen jede Form von Zensur aussprach. „Als ich ihn fragte, was er tun würde, wenn er jemals ein Amt bekleiden würde, sagte er: ‚Wir wollen nicht an der Macht sein. Wir wollen der Pfeffer im Hintern all derer sein, die an der Macht sind.‘ Das ist jetzt meine Aufgabe: der Pfeffer im Hintern derer zu sein, die der italienischen Olivenindustrie helfen können.“

Mirren war schon immer etwas ausgefallen und alternativ. Sie hat ein doppeltes V als Tattoo auf ihrer linken Hand, das sie sich in den Siebzigern betrunken in einem Indianerreservat in Minnesota stechen ließ. Es wurde mit einer Sicherheitsnadel gestochen, und die beiden V stehen angeblich für ein Maya-Symbol, das bedeutet „Du bist mein anderes Ich“.

Anfang der 70er-Jahre lehnte sie 290.000 Euro (heute etwa 4,7 Millionen Euro) für die Rolle des Bond-Girl Solitaire an der Seite von Roger Moore in „Live and Let Die“ ab. Es habe ihr nie gefallen, wie Frauen in Bond-Filmen dargestellt werden, sagte sie.