„ONE HOUR WITH“: Lukas Becks Porträts ohne Worte

Dass das Schweigen zum Prinzip seiner Arbeit wird, ist bei Lukas Beck kein Zufall. Seit Jahrzehnten fotografiert der Wiener Menschen. Bekannt wurde er Anfang der Neunzigerjahre mit einem Fotobuch über Ostbahn Kurti, später standen Kaliber wie Dennis Hopper oder Christopher Lee vor seiner Kamera. Seine Bilder erschienen in internationalen Medien und wurden unter anderem im Leopold Museum gezeigt.

Im Lauf dieser Jahre hat Beck eine Erfahrung gemacht: Je genauer der Fotograf weiß und sagt, welches Bild er will, desto geringer ist die Chance, ein Überraschendes zu bekommen. „Ich habe begriffen: Wenn ich meinen Horizont erweitern möchte, darf ich den Leuten nichts aufzwingen“, sagt Beck.