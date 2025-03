Stolz statt Scham: „Der junge Mann“ als Geschichte der Emanzipation

Der junge Mann aus einfachen Verhältnissen ist Ernaux’ Weg, sich mit Erlebnissen wie ihrer heimlichen Abtreibung und unangenehmen sexuellen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Ihr Schmerz ist dabei mit Selbstermächtigung und Kraft verbunden. Es wird gebrüllt, es wird mit Sesseln geworfen. Bei der Premiere ist der Stuhl sogar zerbrochen. Möglicherweise ein Missgeschick, doch in jedem Fall ausdrucksstark.

Musikalisch begleitet wird das Schauspiel live auf der Bühne von Teresa Rotschopf. Sie befindet sich hinter dem Bühnenbild aus semitransparenten Nylonstoffen, die stellenweise zur Projektionsfläche für als Film und Fotografie konservierte Erinnerungen werden. Orsini und Winderlich kommentieren die Bilder, ergänzen sie um ihre Erzählungen von Jugendträumen, Armut und der gesellschaftlichen Ächtung ihrer Beziehung zum jungen „A“. „Wie kannst du nur mit einer Frau in der Menopause zusammen sein?“ – so die verurteilenden Reaktionen. Doch Ernaux entscheidet sich gegen Scham. Was für Männer in Ordnung ist – die Beziehung zu einer deutlich jüngeren Frau –, müsse schließlich auch in umgekehrter Rollenverteilung zulässig sein.