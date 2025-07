Jonas Kaufmann: „Bayreuth sorgt sich wegen Erl“

Und die Staatsoper? Sie haben dort zentrale Premieren gesungen, wobei Sie mit Serebrennikovs „Parsifal“ nicht überglücklich waren. Jetzt sehe ich nur zweimal „Fledermaus“.

Das liegt vielleicht daran, dass ich aus den eben erwähnten Gründen, aber auch wegen Erl, gerade keine Neuproduktionen machen will. Das Zeitmanagement ist sehr viel schwieriger als bei einer Wiederaufnahme, und am Ende des Tages sagt man manchmal, das hätten wir jetzt in einer Woche auch locker hingekriegt. Oder lieber gar nicht gemacht, schade um die Energie. Aber ich schwöre, dass ich in jeder Saison zwei Wiederaufnahmen mache. Wenn ich zwischen fünf und zehn Aufführungen in Wien singe, das gleiche in München in Zürich und Neapel, dann eventuell noch in Paris oder London, bin ich schon ziemlich voll. Und dann nochmals 25 Konzerte! Da genieße ich lieber meine Intendanz.