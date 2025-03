Lili Winderlich: „Für mich ist Theater etwas Liebendes“

Wien, sagt die in Berlin geborene Schauspielerin Lili Winderlich, sei ihr die zweite Heimat geworden. „Ich bin gebunden an die Stadt, weil ich die Stadt so liebe. Wenn ich nach Wien reinfahre, ist schon der Geruch etwas Besonderes.“ So sprechen Zugewanderte sonst über Städte, in denen sie alt geworden sind oder alt werden möchten. Aber Lili Winderlich ist 24. Und selbst die kurzfristigen Perspektiven haben sich ins Unprognostizierbare verschoben, seit der damals designierte Burg­theaterdirektor Bachmann das auffallend erfolgreiche Ensemblemitglied vom bevorstehenden Ende des Vertrags in Kenntnis gesetzt hat (ein Routinevorgang bei Direktionswechseln).

Eineinhalb Jahre ist das her. Bachmann hat das Haus im September übernommen, und jetzt wird es ernst mit dem Hinausgleiten aus den Gewissheiten: Die letzten Übernahmen aus der Vorgängerdirektion werden wohl bis Sommer abgespielt sein. Man kann Lili Winderlich noch im „Sommernachtstraum“ sehen, in der Brillanzgroteske „Der einsame Westen“ und in der pretiosenhaften Wiederentdeckung „Die Eingeborenen von Maria Blut“, für die sie eine Nestroy-Nominierung abfing. Dazu kamen schöne Aufgaben im ORF. Jetzt rotieren die Verhältnisse. Die neue Agentur in Berlin hat hoffnungsvolle Vorsprechen für deutsche Filmprojekte vereinbart. Und die 144 Plätze im feministischen Kosmostheater schaffen eine andere Art Nähe als die 1.175 Plätze in der Burg. Lili Winderlich hat dort am 18. März Premiere, gezeigt wird eine Collage aus Texten der Nobelpreisträgerin Annie Ernaux.