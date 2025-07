Nitsch: Der letzte Vorhang ist gefallen

Der Freitag vor Pfingsten ist brütend heiß. Im Hof von Schloss Prinzendorf steht die Luft. Unerträglich wird es aber erst, als sich ein unbekannter Geruch ausbreitet. Von Neugier getrieben, wandert der Blick langsam über die Holzwand des Trogs – oben angekommen bestätigt sich die leise Vorahnung: darin ein Eimer voll Blut und eine rote Plastikkiste mit den schlachtfrischen Innereien eines Schweines. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was sich in den nächsten Tagen hier abspielen wird. „Haben alle probiert?“, durchbricht eine fragende Männerstimme die mystische Musik und das Gewusel der Akteurinnen und Akteure, die sich im Holztrog um Eimer und Plastikkiste scharren und in deren Inhalten wühlen. Die Stimme gehört Leonhard Kopp – dem Ziehsohn von Hermann Nitsch, der das künstlerische Vermächtnis seines Adoptivvaters während der bevorstehenden drei Tage zu Ende bringen wird. Gemeinsam mit Witwe Rita Nitsch löst er damit ein Versprechen ein, das die beiden dem Künstler an dessen Totenbett gaben.

„Morgen ist es dann halb so wild“, beteuert er. Unter den Geruch von Blut, Kot und fortschreitender Verwesung wird sich der Duft von Blüten, Früchten, Weihrauch und Gewürzen mischen. All das ist Teil des Orgien-Mysterien-Theaters, dessen minutiöse Partitur er während der kommenden Tage realisieren wird. „Es geht darum, ein multisensorisches Erlebnis zu schaffen“, führt er aus. „Das exzessive Wühlen, Riechen, Schmecken und Sehen, begleitet von der musikalischen Komposition, schafft einen völlig neuen, überdimensionalen Seinszustand.“ Die Akteurinnen und Akteure werden danach nicht mehr dieselben sein. „Denn durch dieses unmittelbare Erlebnis setzt sich die von Nitsch gewünschte Katharsis in Gang.“