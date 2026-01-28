Sandra Mujinga: „Skin to Skin“ im Belvedere 21

Sind sie Bedrohung oder Einladung? Wer sich durch Sandra Mujingas Ausstellung "Skin to Skin" im Belvedere 21 bewegt, findet sich in einer stummen Versammlung von 55 geisterhaften Figuren wieder, die allein durch ihre Größe von drei Metern Respekt einfordern. Der graue Stoff hängt ihnen wie Fetzen von den Schultern, ihre Gesichtslosigkeit macht sie unnahbar. Und doch strahlt die Weichheit der Stoffe eine gewisse Wärme aus. Willkommen in der Ambivalenz von Gruppenzugehörigkeit.

Es ist die erste österreichische Einzelausstellung der 1989 in der Demokratischen Republik Kongo geborenen Künstlerin, die mittlerweile in Oslo lebt und arbeitet. „Ihre Arbeit spricht unmittelbar zu den Menschen und kreiert eindrücklichste Bilder, die den heutigen Zustand der Welt widerspiegeln“, skizzierte Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig am Mittwoch das Werk Mujingas. Ihre Installation, die bereits im koproduzierenden Stedelijk Museum Amsterdam zu sehen war, habe sie eigens für den „herausfordernden Raum“ im Erdgeschoß des Belvedere 21 entworfen.