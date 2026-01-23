Hundeporträts und Betonporsche: Heidi Horten Collection soll ein Ort der Freude werden

„Mein Ziel ist es, die Komplexität nicht zu glätten, sondern produktiv zu machen“, so die 1981 geborene Vorarlbergerin, die aus dem Museumsquartier in den Hanuschhof wechselte. Die Sammlung sei „ein Schlaraffenland für Kunsthistorikerinnen“ und „das Fundament dieses Hauses. Heidi Horten hat Kunst nicht als Wertanlage verstanden, sondern mit ihr gelebt.“ Die neue Leiterin hat sich vorgenommen, „künftig verstärkt die Sammlung aus der Perspektive der Gegenwart zu lesen und sie gezielt weiterzuentwickeln“. Das beinhaltet auch Ankäufe.

Die Stifterin habe nicht nur die Möglichkeit geschaffen, das Haus langfristig zu betreiben, es stehe zudem seitens der Heidi Goess-Horten-Vermögensstiftung für Ankäufe „ein namhafter Betrag zur Verfügung“. „Ich bin auch damit beauftragt, die Sammlung zu erweitern, bin aber auch nicht in Zugzwang, das auszugeben“, sagte Kaspar-Eisert. Ein „unterstützender Beirat“, in dem sich u.a. Paul Frey, der kaufmännische Geschäftsführer des Kunsthistorischen Museums, befindet, segne die Vorhaben ab.

115.000 Besucherinnen und Besucher (davon 53 Prozent aus Österreich, 26 Prozent aus Deutschland) wurden im Jahr 2025 gezählt, seit der Eröffnung waren es 330.000. Mit der nahen Albertina gibt es derzeit keine besonderen Kooperationen. Nach einem Besuch der Albertina brauche der Durchschnittsbesucher wohl einen Tag zum Verschnaufen, meinte die neue Direktorin: „Unser unique selling point ist, dass wir eine Art Boutique-Museum sind, eines mit menschlichem Maß.“