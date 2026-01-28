Monster's Paradise: Oper als Widerstand

Und die lebenslange Geschichte mit der Entdeckerin Elfriede Jelinek?

„Es ist eine Freundschaft, die seit 42 Jahren währt, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und von meiner Seite ist sie natürlich auch geprägt von einer absoluten Bewunderung für dieses Genie der Sprache. Ich bin kein Mensch der Sprache, sonst würde ich mich nicht mit ungreifbaren Klängen ausdrücken, die ja gleich wieder verklingen. Noch dazu haben wir eine ähnliche Art von kindlich-dadaistischem Humor. Humor, um den Alltag zu bewältigen und Humor als Gegenkraft, als ein Überlebensmechanismus. Daraus kann man manchmal auch Kraft ziehen in der tiefsten Verzweiflung. Humor ist auch eine Waffe gegen Mächtige. Despoten hatten immer schon Angst vor Humor.“

Wie konkret ist nun der Anteil Trumps am König-Präsidenten, dem am Ende überfällige Entsorgung zugedacht wird?

„Mir geht es eher um Allgemeines, da ich diesen Namen auch nicht nennen möchte. Aber natürlich habe ich mich mit diesem Menschen (ist er noch einer?) auseinandergesetzt. Hauptsächlich aber klanglich. Wie fast alle Despoten verwendet er einen Tonfall zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Die Rhetorik des König-Präsidenten, sein Tonfall, dieser Wechsel zwischen Pathos, blanker Aggression, leisem Säuseln und dramatischem Singsang, mutet oft wie eine Parodie all dessen an.“

„Despoten laufen zu großer Form auf, wenn sie Verhöhnung und Drohung einsetzen können. Sie wollen unterwerfen, nicht kooperieren. Musik, aber auch Theater, kann den bizarren Allmachtsfantasien realer Despoten nichts entgegnen. Die rasanten politischen Entwicklungen weltweit haben auch die ,Zeit analysierende, warnende Kunst‘ längst eingeholt und übertroffen. “

„Daher kann man meiner Meinung nach mit Kunst nur mehr allgemein und völlig überhöht strukturelle Verhaltensweisen von Macht, Gier, Gewalt und Einschüchterung aufzeigen. Strukturen von Macht wiederholen sich ohnehin immer wieder in der Geschichte, das hat uns schon unsere Mutter gelehrt, die Geschichtslehrerin war und uns nahebrachte, wach zu bleiben und sich gegen Angepasstheit, pauschale Behauptungen und Gleichgültigkeit und für Humanität, Menschenwürde und Hinterfragen vorgefertigter Weltsichten zu entscheiden.“