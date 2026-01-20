Rolando Villazón: „Wir Künstler sollen nicht die Augen vor der Welt verschließen“

Inspirierte Sie diese ständige Bedrohung, wie der Krieg in der Ukraine, diese Oper jetzt ins Programm zu nehmen?

Wir können und sollen uns der Realität und ihren Herausforderungen stellen. Wie jedes Jahr ist unser Kompass bei der Programmation Mozart. Wir haben dieses Programm zweieinhalb Jahre im Voraus geplant. 2026 feiern wir 270 Jahre Mozart und 70 Jahre Mozartwoche. 1756 hatte Mozart noch nichts vorzuweisen, außer, dass er geboren wurde. 1791 schließt sich der Kreis mit seinem Tod am 5. Dezember. Da wurde Mozart für die Ewigkeit geboren. So kamen wir auf das Motto „Lux aeterna“.

Aber, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen: Natürlich können und sollen wir Künstler nicht die Augen vor der Welt verschließen. 2028 zum Beispiel kommt die Dirigentin Oksana Lyniv zurück zu uns. Ich freue mich natürlich, ihr und ihrer starken Stimme gegen den russischen Angriffskrieg eine Plattform zu geben, aber sie kommt in erster Linie, weil sie eine große Musikerin ist. Egal, woran wir glauben, welchem politischem Spektrum wir angehören und was unsere Lebensphilosophie ist, in der Kunst können wir alle zusammenkommen. Das müssen wir uns bewahren. Wenn ich zum Beispiel in der Mozartwoche sagen würde, wer meine Ansicht nicht mit mir teilt, gehört nicht zu unserem Festival, wäre das nicht korrekt.

Was aber, wenn einer Ihrer Künstler das nicht so sieht? Oksana Lyniv weigerte sich bei den Wiener Festwochen im selben Programm wie der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis aufzutreten. Er wurde daraufhin ausgeladen. Wie würden Sie in so einem Fall entscheiden?

Ich würde mir das in jedem Einzelfall sehr genau überlegen. Bei uns muss Oksana diese Entscheidung nicht treffen, da Teodor Currentzis bei uns nicht dirigiert.

Kommen wir auf „Die Zauberflöte“ zurück. Wie zeigen Sie den Mohren Monostatos? Den Sänger als Schwarzen zu schminken, ist ja heute verpönt.

Bei uns im Mozarteum arbeiten die wissenschaftliche und die künstlerische Abteilung zusammen. Es wird ein paar Änderungen im Text geben. Er heißt in meiner Inszenierung Manostatos. So hatte ihn Mozart selbst genannt. Der Begriff „Mohr“ wird bei uns nicht benutzt. Es gibt diese und andere Änderungen, weil die Lesart des Stücks, für die wir uns entschieden habe, diese verlangt. Und für diese Lesart haben wir uns sehr bewusst entschieden.

Abgesehen davon erzählen wir die Geschichte eins zu eins wie Schikaneder. Der Ausgangspunkt ist ein Artikel in der „Musikalischen Allgemeinen“ aus dem Jahr 1798, wo davon berichtet wird, wie sich Mozart in den letzten Tagen seines Lebens eine Vorstellung der „Zauberflöte“ imaginierte. Ich bin übrigens absolut dafür, dass wir über die Dinge, die heute problematisch sind, sprechen – man sollte aber nicht einfach alles unserer modernen Welt anpassen. Ein konkretes Beispiel: Ich lese immer zum Jahresende „Don Quijote“ von Cervantes. Da gibt es ganz wunderbare Passagen, auch moderne, sogar feministische Elemente, aber auch rassistische und antisemitische.