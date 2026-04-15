Shelly Kupferberg: Schreiben gegen das Vergessen

Der Roman klingt wie die Antwort auf die heutige Zeit, auf den immer ärger werdenden Antisemitismus, Boykottmaßnahmen gegen Israel oder Rechtsextremismus. „Das ist mir beim Schreiben nicht so bewusst gewesen“, sagt die Autorin. Das Buch über den Urgroßonkel war gerade in der Endfertigung, als sie auf Marthas und Lianes Geschichte stieß: „Man beginnt eine Geschichte in einer Welt und dann endet man in der Politik.“

In die eine Welt führten sie ihre Recherchen über eine mysteriöse, betagte Dame, die in abgerissenen Kleidern durch den Berliner Bezirk Schöneberg strich. Gerüchten zufolge sei sie eine Millionärin, die ihren Reichtum verborgen halte. Manche erzählten, sie hätte sich das Haus über die Beziehung zu einem Nazi angeeignet. Aber nichts von alldem stimmte.

Bis in ihre letzten Jahre hatte die tief religiöse Martha ihre Geschichte verschwiegen. Shelly Kupferberg sprach mit Hausbewohnern, die Martha noch gekannt hatten. In ihrer Wohnung hatte sie einen Altar, an dem zwei Fotos hingen: eines von Papst Johannes Paul II., eines von Liane Berkowitz mit einer schwarzen Schärpe darstellend. Den Nachbarn gegenüber sprach sie zuweilen von ihrem „armen Lianchen“, sagte aber nicht, was es damit auf sich hatte. Die Geschichte übersteigt das Fassbare.

Martha kümmerte sich um die kleine Liane wie um ein eigenes Kind, wenn die Eltern keine Zeit hatten. Als die Nazis an die Macht kamen, gelang dem Vater die Flucht nach England. Liane war schon ein Teenager und schloss sich einer Widerstandsgruppe an. Als sie Flugzettel gegen das Regime verteilte, wurde sie festgenommen. Als werdende Mutter kam sie in ein Spezialgefängnis für Frauen. Nach der Geburt ihrer Tochter wurde Liane Berkowitz enthauptet.

Kupferberg wollte wissen, wer die Verantwortlichen waren, die Scharfrichter, die das Urteil sprachen und vollstreckten. Die Recherchen seien so hart gewesen, dass sie Pausen einlegen musste, beschreibt sie ihre Arbeit.