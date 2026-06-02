Spitzentöne: Opernweltmetropole Wien – Wo bleiben die österreichischen Talente?

24 von ihnen kamen aus der Musik-Uni und dem Konservatorium in Wien, und die Statistik stimmt nachdenklich: Zehn der 25 entstammen dem asiatischen, sieben dem osteuropäischen Raum. Die beiden teilnehmenden Österreicher? Unauffällig. Gewonnen hat die einzige nicht in Wien Ausgebildete, die lettische Sopranistin Etina Saulite, die mit ihren nicht vorstellbaren 20 Jahren schon eine Kinderproduktion an Meyers Mailänder Scala bestritten hat.

Beim Konzert zauberte sie die Mimi aus „La Bohème“ und die Lisa aus „Pique Dame“ in den Stand technischer und gestalterischer Makellosigkeit. Alles unter Einsatz eines edlen, dunkel leuchtenden, in der Höhe explodierenden Materials, das beim ersten Ton auf seiner Unverwechselbarkeit besteht. Und das in Zeiten, da die Gesangslehrer den ihnen Anvertrauten aus Anpasslerfeigheit jede Eigenart austreiben. Wenn sie es mit Vernunft statt Selbstausbeutung angeht, reift sie auf schnellem Weg in die Weltklasse.

Den zweiten Platz belegte die Sopranistin Eunhye Kwon, eine 28-jährige Südkoreanerin im Besitz prachtvollen Materials, einer auch vor Mozart unerschrockenen Technik und der vielleicht höchsten Intensität des Abends: kein Pin-up, wie es von Direktoraldodeln für karriereerforderlich gehalten wird, dafür die überzeugendste Entkräftung des Vorurteils, Asiaten könnten europäische Musik bloß mechanisch reproduzieren.

Notabene: Unter den acht Finalisten hätte ich gern auch die japanische Mezzosopranistin Hazuki Hirano gesehen, die tags zuvor minutenschnell, mit größter Selbstverständlichkeit, von Rossinis „Barbier“ zum „Rosenkavalier“ umschalten konnte. Oder den südkoreanischen Bariton Jihun Kim, dem das nämliche Fulminanzstück mit Rossini und Wagner gelang. Auch den polnischen Mezzo Kornelia Szcypka konnte ich leider nicht durchbringen.