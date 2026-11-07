Sebastián Lelio ist tot: Der chilenische Oscar-Regisseur wurde nur 52 Jahre alt

Der chilenische Filmregisseur Sebastián Lelio ist tot. Er starb am Freitag, 6. November, im Alter von 52 Jahren in seinem Haus in Santiago de Chile. Seine Familie gab den Tod bekannt und teilte mit, Lelio sei „aus gesundheitlichen Gründen“ gestorben. Weitere Angaben zur Todesursache machte sie nicht. Laut Berichten aus Chile hat die Staatsanwaltschaft Erhebungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

Lelio war der Regisseur von „Una mujer fantástica“. Das Drama wurde bei der 90. Oscar-Verleihung 2018 als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Laut dem chilenischen Kulturministerium war es der erste chilenische Spielfilm, der einen Oscar gewann.