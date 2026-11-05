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Jan Delay kündigt neues Album an und kommt nach Österreich

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Jan Delay kommt mit der Disco No. 1 nach Österreich
©APA, MAX SLOVENCIK
Eine neue Tour und ein neues Album: Jan Delay legt wieder los. Der 50 Jahre alte Hamburger, der mit seiner markanten Stimme im Reggae und im Funk genauso beheimatet ist wie im Pop, im Hip-Hop und im Soul hat nächstes Jahr viel vor. Die Sommertour durch Deutschland, die Schweiz und mit zwei Auftritten in Österreich startet Ende Juni 2027, das neue Album soll dann am 13. August nächsten Jahres erscheinen.

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"Es ist das schönste Gefühl, jetzt zu wissen, es kommen ganz neue Songs und damit eine ganz neue Show, eine ganz neue Bühne", sagte Delay der dpa und kündigte an: "Eine Jan-Delay-Show ist ein zweistündiges, schweißverschmiertes, tanzendes, schreiendes, ekstatisches, jubelndes Dopamin-Event."

Am 10. Juli treten Jan Delay & Disco No. 1 im Rahmen des Butterfly! Dance Festivals in Eisenstadt auf. Am 27. August geht es nach Tirol mit einem Konzert in Kitzbühel (Tennisstadion).

Die Jan-Delay-Fans können dabei einiges erwarten: "Wir packen ganz viele Hits und die Emotionen, die daran geknüpft sind, ganz viel Groove, ganz viel Rums und ganz viele bunte Lichter in einen Topf, schmeißen die Menschen dazu und rühren ganz doll um. Heraus kommt in den meisten Fällen eine lang anhaltende, nachhaltige Glückseligkeit sowie ein fetter Muskelkater", sagte der Musiker.

Das neue Album hat noch keinen Titel. Zuletzt war im Mai 2021 "Earth, Wind & Feiern" erschienen.

(S E R V I C E - www.jan-delay.de )

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