Jan Delay kündigt neues Album an und kommt nach Österreich

"Es ist das schönste Gefühl, jetzt zu wissen, es kommen ganz neue Songs und damit eine ganz neue Show, eine ganz neue Bühne", sagte Delay der dpa und kündigte an: "Eine Jan-Delay-Show ist ein zweistündiges, schweißverschmiertes, tanzendes, schreiendes, ekstatisches, jubelndes Dopamin-Event."

Am 10. Juli treten Jan Delay & Disco No. 1 im Rahmen des Butterfly! Dance Festivals in Eisenstadt auf. Am 27. August geht es nach Tirol mit einem Konzert in Kitzbühel (Tennisstadion).

Die Jan-Delay-Fans können dabei einiges erwarten: "Wir packen ganz viele Hits und die Emotionen, die daran geknüpft sind, ganz viel Groove, ganz viel Rums und ganz viele bunte Lichter in einen Topf, schmeißen die Menschen dazu und rühren ganz doll um. Heraus kommt in den meisten Fällen eine lang anhaltende, nachhaltige Glückseligkeit sowie ein fetter Muskelkater", sagte der Musiker.

Das neue Album hat noch keinen Titel. Zuletzt war im Mai 2021 "Earth, Wind & Feiern" erschienen.

(S E R V I C E - www.jan-delay.de )