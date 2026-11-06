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Jennifer Hudson singt bei Adventkonzert vor Papst Leo

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Jennifer Hudson singt beim "Konzert mit den Armen" (Archivbild)
©JUSTIN SETTERFIELD, Getty Images North America, APA
US-Sängerin, Schauspielerin und TV-Ikone Jennifer Hudson (45) tritt am 5. Dezember vor Papst Leo XIV. im Vatikan auf. Die Oscar-, Grammy- und Golden-Globe-Gewinnerin ist laut Kathpress Stargast des "Konzerts mit den Armen", wie die Veranstalter der 2015 gestarteten Reihe jetzt ankündigten. Auch die siebente Auflage des Konzerts in der vatikanischen Audienzhalle finde in Anwesenheit des Papstes statt.

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Im vergangenen Jahr brachte der kanadische Sänger Michael Bublé als Topact des Abends Klassiker der US-Popmusik und Weihnachtslieder zu Gehör. Der im Mai 2025 gewählte Papst Leo verfolgte das Konzert in der voll besetzten Audienzhalle mit sichtlichem Genuss. Mit Hudson hat der erste US-Amerikaner im Papstamt noch mehr gemeinsam: Beide sind in Chicago geboren. Mitgestaltet wird der Abend von der italienischen Sängerin und Schauspielerin Serena Autieri. Der Chor der Diözese Rom unter Leitung von Marco Frisina und das Orchester "Nova Opera" begleiten die Künstlerinnen.

Hudson zählt zu den wenigen Künstlern, die mit allen vier großen Auszeichnungen der Unterhaltungsbranche geehrt wurden: den Filmpreisen Oscar und Golden Globe sowie dem Musikpreis Grammy und dem Theaterpreis Tony Award. Seit 2022 ist sie Host ihrer eigenen Talkshow "The Jennifer Hudson Show".

Zu dem Adventkonzert laden Hilfsorganisationen wie die Caritas und die Almosenbehörde des Vatikans Menschen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen ein. Sie erhalten zudem Lebensmittel und andere Geschenke. Während der Corona-Pandemie waren die Konzerte ausgesetzt. Obwohl die Reihe auf eine Initiative von Papst Franziskus (2013-2025) zurückging, blieb er den Konzerten meistens fern.

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