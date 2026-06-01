„Teach or Leave“: Der Aufstand der Schülerinnen

Besonders verärgert reagierten Eltern auf die sogenannten Streikposten. Keiner von ihnen unterrichtet an der Schule. Zeitungsberichte erwähnten Gewerkschaftsvertreter, Demonstranten aus anderen Stadtteilen und Palästina-Aktivisten, die die Schule blockierten.

Auf Fotos waren Kufiyas und Anti-Rassismus-Plakate zu sehen. „Wir werden hier benutzt für einen albernen politischen Zirkus, alles auf Kosten unserer Zukunft“, sagte eine Schülerin zu einem Reporter. Der Kommentar der Zeitung: „Hier erinnern Teenager die Erwachsenen an ihre Verantwortung.“

Leytonstone gehört zu den sozial gemischten Vierteln im Osten Londons. Viele Familien haben afrikanische, asiatische oder osteuropäische Wurzeln. Bildung gilt als Hoffnung für berufliche und soziale Sicherheit. Eine Mutter in einem Interview: „Die Connaught School ist keine Bastion des Wohlstands. Benachteiligten Kindern den Unterricht zu verweigern, ist eine seltsame Form der Solidarität mit der Arbeiterklasse, statt alles dafür zu tun, ihnen durch Bildung bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Aufnahme auf einer Uni zu sichern.“