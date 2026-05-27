25.000 Euro, die direkt helfen: Inner Wheel Club Graz setzt starkes Zeichen für Gewaltschutz

Christian Scambor, Michaela Gosch, Katharina Fischer-Weitzer, Birgit Penker und Marina Sorgo©Luef light
Der Inner Wheel Club Graz hat anlässlich seines 25-jährigen Bestehens mehr als 25.000 Euro für Projekte im Bereich Gewaltschutz für Frauen gesammelt. Die Spenden wurden im Parkhotel Graz an Grazer Vereine übergeben.
Der „Inner Wheel Club Graz“ hat im Jubiläumsjahr 2025/26 mehr als 25.000 Euro für Projekte im Bereich Gewaltschutz für Frauen gesammelt. Die Spendensumme wurde vergangene Woche im kleinen Rahmen im Parkhotel Graz an Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Grazer Vereine übergeben.
Insgesamt kamen exakt 25.060 Euro zusammen. Der Großteil der Summe wurde über den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Grazer Oper gesammelt. Ziel der Initiative war es, gewaltbetroffene Frauen und Familien direkt zu unterstützen.
Katharina Fischer-Weitzer betonte bei der Übergabe: „Das Geld kommt direkt gewaltbetroffenen Frauen und Familien zugute. Außerdem wurde der Fokus und die Sensibilität für das Thema erhöht und somit ein wichtiger Beitrag im Bereich Gewaltschutz für Frauen geleistet.“ Für das Jubiläumsprojekt besuchten Clubmitglieder gezielt Grazer Vereine, die im Bereich Gewaltschutz tätig sind, um konkrete Unterstützungsmaßnahmen zu definieren.
Über Inner Wheel
Inner Wheel ist eine der weltweit größten Frauenorganisationen, die sich der Freundschaft, dem sozialen Engagement und der internationalen Verständigung widmet. Ursprünglich von Damen der Rotary Clubs 1923 in Manchester gebildet, gibt es mittlerweile mehr als 4.100 Inner Wheel Clubs mit über 109.000 Mitgliedern weltweit.
Der „Inner Wheel Club Graz“ wurde als 3. Club im Distrikt 192 (Österreich & Tschechien) am 7. Oktober 2000 in Graz von Gründungspräsidentin Barbara Bauer-Pelz gechartert. Er umfasst aktuell 59 Mitglieder, engagierte Frauen im Alter von 31 bis 104 Jahren, die sich zwei Mal monatlich vor allem im freundschaftlichen Austausch und für zahlreiche soziale Engagements treffen.