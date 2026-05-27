25.000 Euro, die direkt helfen: Inner Wheel Club Graz setzt starkes Zeichen für Gewaltschutz

Der „Inner Wheel Club Graz“ hat im Jubiläumsjahr 2025/26 mehr als 25.000 Euro für Projekte im Bereich Gewaltschutz für Frauen gesammelt. Die Spendensumme wurde vergangene Woche im kleinen Rahmen im Parkhotel Graz an Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Grazer Vereine übergeben.

Insgesamt kamen exakt 25.060 Euro zusammen. Der Großteil der Summe wurde über den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Grazer Oper gesammelt. Ziel der Initiative war es, gewaltbetroffene Frauen und Familien direkt zu unterstützen.

Katharina Fischer-Weitzer betonte bei der Übergabe: „Das Geld kommt direkt gewaltbetroffenen Frauen und Familien zugute. Außerdem wurde der Fokus und die Sensibilität für das Thema erhöht und somit ein wichtiger Beitrag im Bereich Gewaltschutz für Frauen geleistet.“ Für das Jubiläumsprojekt besuchten Clubmitglieder gezielt Grazer Vereine, die im Bereich Gewaltschutz tätig sind, um konkrete Unterstützungsmaßnahmen zu definieren.