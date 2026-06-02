Magdalena Sporkmann: „Wir wollen die Care-Arbeit grundsätzlich 50:50 teilen“

Frau Sporkmann, die Entscheidung für ein Kind gilt oft als rein emotionale Angelegenheit. Sie verfolgen einen bewussteren, fast schon strategischen Ansatz. Warum?

Für uns ist die Entscheidung für ein Kind eine der größten unseres Lebens. Die Verantwortung dafür möchten mein Partner und ich bewusst gemeinsam tragen. Deshalb wollten wir sie nicht nur emotional treffen, sondern auch strukturell im Vorhinein durchdenken: Welche Verantwortung entsteht, welche Risiken gibt es, welche finanziellen Folgen? Und vor allem: Wie können wir das fair aufteilen, sodass wir als Familie sicher aufgestellt sind.

Wie teilen Sie die Verantwortung konkret auf?

Grundsätzlich wollen wir die Care-Arbeit 50:50 teilen. Gleichzeitig gibt es einen Teil davon, der nicht aufteilbar ist: die Schwangerschaft und Geburt. Dieser bringt für mich als Frau finanzielle Nachteile – Stichwort „Motherhood Lifetime Penalty“ – und gesundheitliche Risiken mit sich, die ich allein trage.

Deshalb haben wir einen finanziellen Ausgleich vereinbart. Dabei geht es nicht um eine Bezahlung für die Schwangerschaft an sich, sondern um den Ausgleich von Einkommensverlusten, Karriereeinbußen und potenziellen Kosten durch gesundheitliche Risiken. Wir haben diesen einmaligen Ausgleich in zwei Raten – nach Feststellung der Schwangerschaft und zur Geburt – in einem Ehevertrag festgeschrieben.

Wie sind Sie auf diese Lösung gekommen?

Durch viele Gespräche. Wir haben uns aktiv für ein Kind entschieden und uns früh gefragt, was ein Kind in unserem Leben verändert, welche Ängste und welche Erwartungen wir haben. Wir wollten nicht blind darauf vertrauen, dass sich schon alles fair regelt, sondern das im Vorfeld aktiv gestalten. Die Idee eines finanziellen Ausgleichs kannte ich aus einem Artikel über ein Paar in den USA. Daraus haben wir gemeinsam ein Modell entwickelt, das zu unserer Situation passt.