ABO

Sam Neill ist tot: Seine 9 wichtigsten Rollen

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild

Sam Neill 2024

  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Der „Jurassic Park“ Schauspieler starb mit 78 Jahren in Sydney. Seine Karriere reichte vom Arthousekino bis zum Blockbuster.

von

Sam Neill ist tot. Der neuseeländische Schauspieler starb am 13. Juli 2026 im Alter von 78 Jahren in Sydney, wie seine Familie bestätigte. Sein Tod sei „plötzlich und unerwartet“ gekommen, zugleich habe Neill zuletzt als krebsfrei gegolten.

Neill, geboren 1947 in Nordirland und in Neuseeland aufgewachsen, wurde weltweit als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs „Jurassic Park“ bekannt. Seine Laufbahn war aber deutlich breiter: NZ On Screen führt mehr als 120 Rollen auf, vom neuseeländischen Politthriller bis zur internationalen Prestigeproduktion.

Sam Neill war nie nur der Mann aus „Jurassic Park“. Er verband Blockbuster, Arthouse, Fernsehen und neuseeländische Filmgeschichte zu einer ungewöhnlich vielseitigen Karriere. Neben der Schauspielerei betrieb er in Central Otago das Weingut Two Paddocks, das 1993 gegründet wurde.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Sommerfest im Belvedere 21 begeisterte mit Kunst, Musik und Begegnungen
Menschen
Sommerfest im Belvedere 21 begeisterte mit Kunst, Musik und Begegnungen
ImPulsTanz 2026 feierlich eröffnet
Menschen
ImPulsTanz 2026 feierlich eröffnet
Rolling Stones: Warum Charlie Watts auf dem neuen Album noch einmal zu hören ist
Menschen
Rolling Stones: Warum Charlie Watts auf dem neuen Album noch einmal zu hören ist
40 Jahre ASIFA Austria: Ausstellung „Bild für Bild“ feierlich eröffnet
Menschen
40 Jahre ASIFA Austria: Ausstellung „Bild für Bild“ feierlich eröffnet
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Fetisch oder Liebe?
Liebes Leben
Fetisch oder Liebe?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER