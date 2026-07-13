Sam Neill ist tot: Seine 9 wichtigsten Rollen

Sam Neill ist tot. Der neuseeländische Schauspieler starb am 13. Juli 2026 im Alter von 78 Jahren in Sydney, wie seine Familie bestätigte. Sein Tod sei „plötzlich und unerwartet“ gekommen, zugleich habe Neill zuletzt als krebsfrei gegolten.

Neill, geboren 1947 in Nordirland und in Neuseeland aufgewachsen, wurde weltweit als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs „Jurassic Park“ bekannt. Seine Laufbahn war aber deutlich breiter: NZ On Screen führt mehr als 120 Rollen auf, vom neuseeländischen Politthriller bis zur internationalen Prestigeproduktion.