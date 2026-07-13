Sam Neill ist tot: Seine 9 wichtigsten Rollen

Der „Jurassic Park“ Schauspieler starb mit 78 Jahren in Sydney. Seine Karriere reichte vom Arthousekino bis zum Blockbuster.
Sam Neill ist tot. Der neuseeländische Schauspieler starb am 13. Juli 2026 im Alter von 78 Jahren in Sydney, wie seine Familie bestätigte. Sein Tod sei „plötzlich und unerwartet“ gekommen, zugleich habe Neill zuletzt als krebsfrei gegolten.
Neill, geboren 1947 in Nordirland und in Neuseeland aufgewachsen, wurde weltweit als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs „Jurassic Park“ bekannt. Seine Laufbahn war aber deutlich breiter: NZ On Screen führt mehr als 120 Rollen auf, vom neuseeländischen Politthriller bis zur internationalen Prestigeproduktion.
Die neun wichtigsten Rollen von Sam Neill:
Dr. Alan Grant in „Jurassic Park“
Die Rolle des nüchternen Paläontologen machte Neill 1993 einem Massenpublikum bekannt. Er kehrte später in weiteren Filmen der Reihe zurück.
Alisdair Stewart in „The Piano“
In Jane Campions Drama spielte Neill den Ehemann einer stummen Pianistin. Der Film gehört zu den zentralen Werken des neuseeländischen Kinos der neunziger Jahre.
Smith in „Sleeping Dogs“
Mit Roger Donaldsons Film von 1977 gelang Neill der frühe Durchbruch. Der Politthriller gilt als Schlüsselwerk des modernen neuseeländischen Films.
Rex in „Hunt for the Wilderpeople“
In Taika Waititis Abenteuerkomödie zeigte Neill spät in seiner Karriere noch einmal seine leisere, komische Seite. Der Film wurde auch international zu einem Publikumserfolg.
John Ingram in „Dead Calm“
Der Thriller mit Nicole Kidman zeigte Neill als Darsteller zwischen psychologischer Spannung und klassischem Genrekino.
Michael Chamberlain in „A Cry in the Dark“
An der Seite von Meryl Streep spielte Neill in dem Justizdrama einen Vater, der nach dem Tod seines Kindes ins Zentrum öffentlicher Verdächtigungen gerät.
Captain Borodin in „The Hunt for Red October“
Im U Boot Thriller von 1990 bewies Neill, dass er auch in großen Hollywoodproduktionen präzise Nebenrollen prägen konnte.
Mark in „Possession“
Andrzej Żuławskis verstörender Film von 1981 machte Neill auch im europäischen Arthousekino sichtbar. Die Rolle zählt bis heute zu seinen radikaleren Arbeiten.
Chief Inspector Chester Campbell in „Peaky Blinders“
Als harter Gegenspieler der Shelby Familie erreichte Neill auch ein jüngeres Serienpublikum. Die Rolle zeigte noch einmal seine Fähigkeit, Autorität und Bedrohung ohne Übertreibung auszuspielen.
Sam Neill war nie nur der Mann aus „Jurassic Park“. Er verband Blockbuster, Arthouse, Fernsehen und neuseeländische Filmgeschichte zu einer ungewöhnlich vielseitigen Karriere. Neben der Schauspielerei betrieb er in Central Otago das Weingut Two Paddocks, das 1993 gegründet wurde.