Rekordauktion bei Christie’s: Mehr als 1 Milliarde Dollar für Pollock, Brancusi und Rothko

Mit einem Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar hat Christie’s in New York einen neuen Meilenstein der Auktionsgeschichte erreicht.

Im Rahmen der traditionellen Mai-Auktionswoche wurden am Montagabend Werke aus den Sammlungen bedeutender Mäzene und Sammler versteigert, darunter jene des 2017 verstorbenen Medienunternehmers Samuel Irving Newhouse. Insgesamt belief sich der Umsatz bis Dienstagabend auf rund 1,184 Milliarden US-Dollar.