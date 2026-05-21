Rekordauktion bei Christie’s: Mehr als 1 Milliarde Dollar für Pollock, Brancusi und Rothko

Auktionator Adrien Meyer verkauft Jackson Pollocks Number 7A, 1948©Christie's
Werke von Jackson Pollock, Constantin Brancusi und Mark Rothko sorgten bei bei der traditionellen Frühlingsauktion für einen historischen Meilenstein.
Mit einem Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar hat Christie’s in New York einen neuen Meilenstein der Auktionsgeschichte erreicht.
Im Rahmen der traditionellen Mai-Auktionswoche wurden am Montagabend Werke aus den Sammlungen bedeutender Mäzene und Sammler versteigert, darunter jene des 2017 verstorbenen Medienunternehmers Samuel Irving Newhouse. Insgesamt belief sich der Umsatz bis Dienstagabend auf rund 1,184 Milliarden US-Dollar.
Acht neue Bestmarken
Im Zentrum des Abends standen Werke von Jackson Pollock, Constantin Brancusi und Mark Rothko. Gleich mehrere Künstlerrekorde wurden neu geschrieben. Insgesamt registrierte Christie’s acht neue Bestmarken, darunter für Pollock, Brancusi, Joan Miró, Alice Neel und Rothko.
Besonders im Fokus stand Jackson Pollocks „Number 7A, 1948“. Das großformatige Werk erzielte nach rund sieben Minuten Bietergefecht 181,185 Millionen US-Dollar inklusive Gebühren und stellte damit einen neuen Auktionsrekord für den Künstler auf. Der bisherige Höchstwert bei Auktionen lag bei 61,2 Millionen Dollar. Laut Christie’s handelt es sich um das größte Pollock-Gemälde dieser Art, das sich noch in Privatbesitz befand.
Je 100 Millionen für Rothko und Brancusi
Ebenfalls die Marke von 100 Millionen Dollar überschritt Constantin Brancusis Bronzeplastik „Danaïde“ aus der Sammlung Newhouse. Die Skulptur wurde für 107,585 Millionen Dollar verkauft und avancierte damit zum teuersten Werk des rumänisch-französischen Bildhauers bei einer Auktion.
Auch Mark Rothko näherte sich der 100-Millionen-Grenze: „No. 15 (Two Greens and Red Stripe)“ erzielte 98,385 Millionen Dollar und setzte ebenfalls einen neuen Rekord für den Künstler. Das Werk stammte aus der Sammlung der Mäzenin Agnes Gund, die das Bild 1967 direkt aus Rothkos Atelier erworben hatte.
631 Million für Sammlung von S. I. Newhouse
Die Sammlung von S. I. Newhouse allein brachte am Montagabend 631 Millionen Dollar ein. Zusammen mit früheren Verkäufen aus derselben Sammlung überschritt sie laut Christie’s inzwischen die Marke von einer Milliarde Dollar Gesamtumsatz und gilt damit als zweiter Kunstbesitz nach der Sammlung von Paul Allen, der diese Schwelle erreichte.
Neben den Rekordwerken sorgten auch Arbeiten von Pablo Picasso, Joan Miró und Roy Lichtenstein für hohe Zuschläge. Mirós „Portrait de Madame K.“ wurde für 53,535 Millionen Dollar verkauft und stellte ebenfalls einen neuen Höchstwert auf. Roy Lichtensteins bisher nicht öffentlich gezeigtes Werk „Anxious Girl“ erzielte 46,06 Millionen Dollar.
Auch Tagesauktion deutlich über Erwartung
Auch die Tagesauktionen am Dienstag entwickelten sich deutlich über den Erwartungen. Die „Impressionist and Modern Works on Paper Sale“ erreichte mit 21,25 Millionen Dollar den höchsten Wert ihrer Geschichte. Besonders gefragt waren Arbeiten von Pablo Picasso, Edgar Degas und René Magritte. Ein Werk des russischen Avantgarde-Künstlers El Lissitzky erzielte mehr als das Zwanzigfache seiner Schätzung und stellte einen neuen Rekord für eine Arbeit auf Papier des Künstlers auf.
Die anschließende „Impressionist and Modern Art Day Sale“ brachte weitere 41,76 Millionen Dollar ein. Gefragt waren unter anderem Werke von Pierre-Auguste Renoir, Marc Chagall und Pablo Picasso. Auch die Surrealistinnen Bridget Tichenor und Leonor Fini erzielten deutliche Preissteigerungen gegenüber den Erwartungen.
Comeback der hochpreisigen Werke
Nach einer schwächeren Phase am internationalen Kunstmarkt deutet die hohe Nachfrage bei den Auktionen in New York auf eine Rückkehr hochpreisiger Werke in den Markt hin. Schätzungen zufolge könnten während der gesamten New Yorker Auktionswoche Kunstwerke im Wert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar den Besitzer wechseln.