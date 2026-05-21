Felix Kammerer: Gehen, um zu bleiben

Beim jungen Kammerer kam wundersam zweierlei zueinander. Im Auftrag der Schule präsentierte sich die Klasse an den Münchner Kammerspielen, während die Dramaturgin Sabrina Zwach, der Kammerer schon aufgefallen war, im Dienst des designierten Burgtheaterdirektors Martin Kusej ihre Runden zog.

Der Kärntner diente gerade seine letzten Monate als Intendant des Münchner Residenztheaters ab. Also wechselte der junge Mann, warmgespielt vom Auftritt auf der Konkurrenzbühne, bloß die Straßenseite. Statt der Routine folgend durch Dramaturgen und Assistenten, wurde er vom Intendanten selbst begutachtet, der durch Zufall früher aus einer Probe kam.

Die Minuten nach dem Vorsprechen glichen einer Kamerafahrt. „Ich war schon wieder auf dem Weg hinaus, da wurde ich zurückgerufen, und Martin meinte: ,Also wenn es nach mir geht, können wir jetzt eigentlich anfangen.‘ Ich vergesse nie, wie ich mit dem Lift aus dem Keller hinaufgefahren bin und mich gefragt habe, ob ich mir das gerade eingebildet oder etwas missverstanden habe. Und dann im Zug zurück nach Berlin, da wusste ich: Ich habe einen Job und brauche keine Angst mehr zu haben. Ich habe einen Platz, und was für einen. Das war magisch.“ Am Burgtheater fand sich im Herbst eine vielfach neue, noch hoch motivierte Truppe zusammen. Da ließ ein halbes Jahr später die Pandemie die Welt verstummen. „Auf der einen Seite“, sagt Kammerer, „war ich froh, kurz bevor alles zumachte eine Festanstellung bekommen zu haben. Freunde, die freiberuflich gearbeitet haben, waren am Ende. Und ich war in Wien, bei meiner Familie, meinen Freunden, finanziell gut aufgestellt. Aber ich wollte ja gerade loslegen und dachte, jetzt ist es vorbei.“