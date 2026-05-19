Spitzentöne: Hochachtung vor Toni Faber

Der Krone entnehme ich, was ich schon seit Längerem befürchtet hatte: Der Dompfarrer Faber, den im Namen des Herrn auch Ausgetretene wie ich Toni nennen dürfen, geht wohl in etwas weniger als einem Jahr in Pension. Er wird dann das vorgesehene Alter erreicht haben, und tatsächlich gibt es nicht zu wenige Zeitgenossen, deren Ruhestand sich die Welt redlich verdient hat. Toni Faber ist keiner von ihnen, da bin ich sicher.

Deshalb schließe ich mich auch Ihrer naheliegenden Frage an: Wurde Faber denn nicht gebeten, länger zu bleiben? Oder legt man ihm im Gefolge seines nonchalanten Umgangs mit dem Zölibat das Gegenteil nahe? Klug fände ich das nicht, und sollte es als reinigendes Gewitter gedacht sein, so würde der Blitz eher bei den letzten Sympathisanten der Kirche einschlagen.