Grabmayr-Vernissage: Die Energie des Tanzes

Diese Bildwerdung ist bis 27. Juni 2026 in der „Galerie bei der Albertina Zetter“ zu bestaunen: „Es freut mich sehr, erstmalig eine große Grabmayr-Ausstellung zeigen zu dürfen – einen am Kunstmarkt präsenten Künstler, den wir bereits lange verfolgen“, so Galeristin Katharina Zetter. Mit dem Tanz im Fokus möchte man mit der Präsentation – abseits der bekannten, pastosen Ölbilder – einen neuen Blickwinkel auf den Künstler eröffnen. „Die Tanzblätter sind in ihrer Vielfalt, Dynamik und den leuchtenden Farben unglaublich faszinierend. Umso mehr freut es uns, diesen wesentlichen Teil im OEuvre Grabmayrs in seiner Geschlossenheit zeigen zu dürfen.“

„Klaus Albrecht Schröder hat mich einst darauf hingewiesen, dass diese Werkgruppe lange Zeit unter ihrem Wert verkauft worden und unberechtigterweise im Schatten der Ölbilder gestanden ist“, so Jakob Grabmayr, CEO des Estates. Dass diese Arbeiten nun einer breiten Öffentlichkeit zugängig gemacht werden, sei eine besondere Freude: „Die Zusammenarbeit mit der Galerie ist dabei nicht hoch genug zu schätzen“, zeigt er sich angesichts der Präsentation in den Galerieräumlichkeiten begeistert. Ein wichtiger Schritt in der Durchsetzung dieses einzigartigen Werkes.