Wiener Festwochen: Eröffnung mit Patti Smith und „gebendem Blick“

Da die Veranstaltung vom ORF übertragen wird, achte man darauf, dass es „viel Action gibt“, betonte Intendant Milo Rau am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz gegenüber der APA. Darum sollen die Reden nicht zu lange dauern. „Im ersten Jahr hatte ich eine Jelinek-Rede von sieben Minuten, da war der ORF, so sehr sie Elfriede lieben, doch ein bisschen geschockt. Aber kleine Scherze, wie zum Beispiel den gebenden Blick von Braco - ich würde sagen, die längste Stille in der Geschichte des ORF - gestehen wir uns dann doch ein.“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) sprach vor den Medien von einem „unglaublich passenden Ort“ für die Veranstaltung. Martin Traxl, TV-Kulturchef des ORF, assistierte: „Die Festwochen sind von ihrer Power her dazu fähig, diesen Platz neu zu definieren.“ Es gelte, den geschichtlich belasteten Ort mit Kultur zurückzuerobern.

Die Bühne steht nicht wie bei anderen dortigen Veranstaltungen vor der Hofburg, sondern Richtung Rathaus. Es gehe nicht nur darum, „ein bisschen Musik zu konsumieren und damit nach Hause zu gehen“, meinte Rau. „Sondern dass wir das Volk sind, wir können Kriege anfangen und beenden. Am Heldenplatz wurden Kriege ja begonnen, aber auch dagegen demonstriert.“