Salzburger Festspiele trauern um früheren Präsidenten Heinrich Wiesmüller

Die Salzburger Festspiele trauern um Heinrich Wiesmüller, der mit dem Festival über Jahrzehnte eng verbunden war, darunter fünf Jahre auch als Präsident. Er ist am Mittwoch nach kurzer Krankheit im 90. Lebensjahr verstorben, wie das Bankhaus Spängler mitteilte, wo er ebenfalls über Jahrzehnte führend tätig war. Wiesmüller habe "leise, klug und mit einer Selbstverständlichkeit, die heute selten geworden ist", gewirkt, so das Direktorium der Festspiele in einer Aussendung.

Wiesmüller gehörte dem Direktorium der Festspiele von 1976 bis 1985 an, von 1986 bis 1989 war er Konsulent, von 1991 bis 1995 Präsident und von 2001 bis 2007 Mitglied des Kuratoriums. Er begleitete damit die Festspiele von der Ära Herbert von Karajan über die tiefgreifende Erneuerung unter Gerard Mortier bis hin zu den Jahren von Peter Ruzicka und Jürgen Flimm.