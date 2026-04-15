Affordable Art Fair: Kunst für jedes Budget

Dass Kunst auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten gefragt bleibt, zeigt ein Blick auf den globalen Markt. Laut „Art Basel and UBS Global Art Market Report“ ist der globale Kunstmarkt wieder gewachsen, der Branchenumsatz legte um vier Prozent auf 59,6 Milliarden US-Dollar zu. Wachstumstreiber war vor allem das Auktionssegment, insbesondere Verkäufe im Ultra-High-End-Bereich. Gleichzeitig gewinnen Messen wieder an Bedeutung: Ihr Anteil am Händlerumsatz stieg auf 35 Prozent, der höchste Wert seit 2022. Vor allem mittelgroße Galerien konnten zulegen.

Auch Österreich verzeichnet ein Wachstum von 13 Prozent, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau als die dominierenden Märkte USA, China und Großbritannien. Nach Einschätzung der Messeleitung spielt das untere und mittlere Preissegment dabei eine zunehmend wichtige Rolle: „Es erschließt eine deutlich breitere und vielfältigere Käufergruppe, darunter auch jüngere Sammler, die den zeitgenössischen Geschmack und die Trends aktiv mitgestalten. Wir betrachten das zugänglichere Marktsegment als essenziell für die langfristige Stabilität der Kunstwelt. Für neue Sammler ist es der Ort, an dem Beziehungen zu Galerien geknüpft, Vertrauen aufgebaut, der eigene Geschmack entdeckt und die Leidenschaft entfacht wird.“

In diesem Jahr präsentiert die Messe mehr als 400 Künstler aus 49 Ländern, ein besonderer Fokus liegt heuer außerdem auf der spanischen Szene. Die präsentierten Arbeiten decken ein breites mediales Spektrum ab, von Malerei und Collage bis hin zu analogen und digitalen Formaten sowie KI-basierten Werken.