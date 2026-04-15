Kritik: „Der Zarewitsch“ in einfachen Bildern an der Volksoper

Auf Youtube kann man Klassiker der Weltliteratur im Schnelldurchlauf auf Kurzvideos abrufen. Die Figuren sind von Playmobilfiguren dargestellt, die Inhalte werden einfach erklärt. Das ist vergnüglich anzusehen, wer Deutsch lernen will, kann davon profitieren und bekommt auch Literaturunterricht dazu. Hinter „Sommers Weltliteratur to go“, so der Titel dieses Formats“ steht der Reclam Verlag.

Das Konzept, das sich Steef de Jong für Franz Lehárs späte Operette „Der Zarewitsch“ an der Volksoper ausgedacht hat, erinnert an solche Videos. Er zeigt das Geschehen auf einer Großleinwand, setzt aber keine Playmobil-Figuren ein, sondern Zeichnungen. Diese Bilder werden vom Ensemble auf der Bühne mit einfachen Mitteln zum Laufen gebracht, die auf eine Großleinwand projiziert werden. Mit simplen Klappbildern werden da Kutschen, Autos und ein Zug bewegt.