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GEWINNSPIEL: Kulturbrunch im edison Kultursalon mit Köstlinger & Maurer gewinnen

In Kooperation mit edison Kultursalon
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Kultur trifft Kulinarik: Gemeinsam mit dem edison Kultursalon verlosen wir 2 Tickets für den Kulturbrunch „Wien in Dur und Moll“ mit Maria Köstlinger und Juergen Maurer am 17. Mai 2026 im Congress Center Baden. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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 © Alex Papis

Kulturbrunch in Baden: Genuss und Wiener Flair

Beim edison Kultursalon erwartet Sie ein besonderes Erlebnis, bei dem ein ausgedehntes Frühstück nahtlos in einen reichhaltigen Lunch übergeht. Das Buffet wird den gesamten Vormittag frisch bestückt und kann sowohl vor als auch nach dem Bühnenprogramm genossen werden.

So verschmelzen kulinarischer Genuss und kulturelle Unterhaltung zu einem stimmungsvollen Vormittag in einzigartiger Atmosphäre.

„Wien in Dur und Moll“ mit Köstlinger & Maurer

Maria Köstlinger und Juergen Maurer präsentieren eine charmante Lesung, die Wiener Literatur, Humor und Zeitgeschichte miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt stehen Geschichten aus Wien von der Jahrhundertwende bis in die erste Republik. Von beinahe vergessenen Chronistinnen und Chronisten bis hin zu bekannten Stimmen der Kaffeehauskultur entsteht ein facettenreiches Bild der Stadt zwischen Humor und Melancholie.

Jetzt Tickets gewinnen

Gemeinsam mit dem edison Kultursalon verlosen wir 2 Tickets für den Kulturbrunch „Wien in Dur und Moll“ mit Maria Köstlinger und Juergen Maurer.

Termin: 17. Mai 2026
Ort: Congress Center Baden

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 03.05.26

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Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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