Beim edison Kultursalon erwartet Sie ein besonderes Erlebnis, bei dem ein ausgedehntes Frühstück nahtlos in einen reichhaltigen Lunch übergeht. Das Buffet wird den gesamten Vormittag frisch bestückt und kann sowohl vor als auch nach dem Bühnenprogramm genossen werden.

So verschmelzen kulinarischer Genuss und kulturelle Unterhaltung zu einem stimmungsvollen Vormittag in einzigartiger Atmosphäre.