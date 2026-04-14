„Der Zarewitsch“ an der Volksoper: Eine Bilderbuch-Romanze

Keine Graphic Novel, sondern eine Graphic Operetta entfaltet seit der Premiere am Montag in der Wiener Volksoper ihren ganz eigenen Charme: Mit der Verpflichtung ihres Landsmannes Steef de Jong für Franz Lehárs Operette „Der Zarewitsch“ ist der niederländischen Intendantin Lotte de Beer ein echter Glücksgriff gelungen. Dem 42-jährigen Allroundkünstler gelingt eine berührende, völlig ungewohnte und schlicht liebenswerte Umsetzung des selten gespielten Werks.

Die Bühne selbst ist bei diesem „Zarewitsch“ letztlich weitgehend reduziert auf ein Requisitenlager, in dem die vier Akteure David Kerber, Hedwig Ritter, Martin Enenkel und Juliette Khalil alle Rollen übernehmen. Dabei gibt es episches Theater in Reinform, bei dem die Vier coram publico ihre Charaktere wechseln. Kerber ist nicht nur der Zarewitsch, sondern auch wahlweise ein italienischer Liebhaber, Ritter nicht nur der Geliebte Kautschukoff, sondern auch neapolitanische Gattin, während Khalil ebenso Dienerin wie Großfürst oder Enenkel Lakai und Besucherin spielt. Alle treten zugleich immer wieder aus ihren Rollen heraus, um diese zu kommentieren.