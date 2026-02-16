Robert Menasse über das, was auf dem Spiel steht

Herr Menasse, geradeheraus gefragt: Wie geht es Ihnen denn?

Meinen Sie gesundheitlich? Gut. Und meine Gemütsverfassung ist besser, wenn ich ein paar Tage keine Nachrichten konsumiere.

Und wie geht es Ihrer Mutter?

Sehr gut. Ich wünsche jedem eine Mutter, die mit 92 noch witzig, agil und schmerzfrei ist, und Auto fährt, ohne jemanden zu gefährden. Aber eigentlich wollen Sie doch fragen, ob mein neues Buch autobiografisch ist, stimmt’s?

Man kann diesen Gedanken haben, und hofft, dass es nicht so ist.

Es ist nicht so. Auch wenn man natürlich nicht gänzlich unbeeinflusst von seiner Biografie schreiben kann. Wie man sozialisiert wurde, was einen geprägt hat, wogegen man sich gewehrt hat, was einen aus irgendwelchen Gründen immer wieder wütend oder schwermütig macht, das alles ist sicherlich auch beim fiktionalen Schreiben unterschwellig da. Andererseits ist eine Mutter-Sohn-Beziehung, wie glücklich oder schwierig auch immer, per se nichts Exklusives, es ist naturgemäß ein Massenphänomen. Das Besondere in meinem Fall ist, dass ich in meinem Alter noch eine Mutter habe, die glücklich am Leben ist, oder umgekehrt, dass meine Mutter es erlebt, einen Sohn im Pensionsalter zu haben.

Wird die Nähe zur Mutter größer, wenn man dem Teenageralter entwachsen ist?

Nein. Warum? Ich weiß nicht. Ich hatte fast immer ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Aber worüber ich jetzt mehr nachdenke, ist, dass ich immer deutlicher erkenne, was ich von ihr habe. Also Charaktereigenschaften, Schrullen, Eigenheiten, worüber ich früher nicht nachgedacht habe.

Von Mütterlein die Frohnatur und Lust zu fabulieren, wie Goethe gesagt hat. Was empfinden Sie dabei?

Manchmal erklärt es mir etwas über mich selbst. Wenn ich merke, dass mich etwas an ihr nervt, was ich auch schon an mir selbst beobachtet habe, dann denke ich mir, verdammt, das habe ich von ihr.

Ist sie stolz auf Sie?

Sie sagt es. Und sie zeigt es.

Ist Ihnen das wichtig?

Ich glaube, dass ich das bei ihr immer voraussetzen konnte, während ich darum kämpfte, dass mein Vater stolz auf mich ist. Ich war für ihn nicht der Sohn, den er sich gewünscht hätte. Er wollte einen Sportler, keinen Leser. Als ich ihm sagte, dass ich ein Literat, ein Romancier werden will, warnte er mich sorgenumwölkt, ich werde in der Gosse landen, während meine Mutter sagte, das entspricht deinem Talent und deswegen wirst du es schaffen. Also das war der Unterschied zwischen meinen Eltern.

Ihr Vater war zwar nicht im Eisenhandel tätig wie der Ihrer Hauptfigur Fiala, aber der Fußballklub Vienna blitzt im Roman auf. Und so wie Sie Fialas Mutter beschreiben, klingt das doch autobiografisch, nicht?

Wie gesagt, nein. Oder nur insofern, als die Erzählung Erfahrungen verarbeitet, die man eben hat, wenn man aus dieser soziologischen Schicht kommt: also aus dem Kleinbürgertum mit Aufstiegsdenken und das in einer Zeit, die ja wirklich von Hoffnungen geprägt war. Die biografische Kurve führte von der Prägung durch die Kreisky-Zeit zur EU-Mitgliedschaft und zur ursprünglich damit verbundenen Euphorie. Und dann zur Frustration. Damit beginnt die Novelle. Wo der Beamte sagt, drei Prozent der europäischen Bevölkerung sind Bauern, aber sie bekommen ein Drittel der EU-Subventionen. Man muss sich das vorstellen! Dafür schreddern sie den Green Deal, legen mit ihren Traktoren europäische Städte lahm, blockieren die Entwicklung der EU. Ich bin froh, dass ich die Novelle schon fertig hatte, als die Debatten über die Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens ausgebrochen sind. Da wurde es in Österreich völlig skurril. Alleine die ÖVP: der Wirtschaftsbund dafür, der Bauernbund dagegen, sie setzt durch, dass Österreich in Brüssel dagegen stimmt, und hofft, dass die anderen dafür stimmen. Ich hätte viel Zeit mit der Fertigstellung meiner Novelle verloren, weil ich womöglich in Grotesken abgebogen wäre, die nichts mit der Geschichte zu tun haben, die ich erzählen wollte.

Ihre Novelle ist an Werfels „Tod des Kleinbürgers“ angelehnt. Gibt es das Modell, dass man als Kleinbürger den Aufstieg schaffen kann, überhaupt noch?

Kaum. Offensichtlich schwindet der Glaube, dass es weiter aufwärts geht und dass man sich durch Arbeit wirklich etwas schaffen kann, ein Haus und eine gewisse Sicherheit im Leben. Andererseits war für die meisten die Ankunft im Kleinbürgertum eben der Aufstieg, der möglich war. Ist mehr zu erwarten gewesen? Vielleicht schon, bei dem Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte! Da kommen wir zur Verteilungsfrage. Heute las ich in der „Presse“: Es könne keine Demokratie ohne Wirtschaftswachstum geben. Das ist natürlich ideologischer Unsinn. Es muss heißen: Es kann auf Dauer keinen Kapitalismus ohne Wirtschaftswachstum geben. Aber Demokratie? Es gibt viele Demokratiemodelle, aber ich kenne keines, in dem festgeschrieben ist, dass es nur bei Wirtschaftswachstum funktioniert. In einer funktionierenden Demokratie funktioniert die Verteilung des gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtums. Wenn das nicht funktioniert, ist die Demokratie durch die Demokratie selbst bedroht, nämlich durch das Wahlverhalten frustrierter Kleinbürger. Das erleben wir gerade.