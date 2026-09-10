Warum Sex für die Liebe so wichtig ist

Vor der „Wunderfrage“ haben viele Angst. Angst vor Nähe, Abhängigkeit, Veränderung. Was wirklich anders wird, wenn Sie Sexualität nicht als Leistungssport betrachten, sondern sich auf natürliche Weise bewahren: Sie verlassen den Funktionsmodus und beginnen sich wieder besser zu spüren.

Denn Sex ist eben mehr, als viele denken: Eine Form der Verbindung, gegenseitiger Exploration, die immer neu angeheizt werden muss. Sonst liegt irgendwann das Glück in Asche, was doch wirklich schade wäre. Daher seien Sie nicht zu träge für die Liebe. Betrachten und nutzen Sie Berührungen und Sex wieder als Möglichkeit. Spielerisch, nicht im Wettbewerb, und lieber ruhig, vertrauensvoll und stressfrei.