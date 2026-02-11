Wenn Blumen beim Opernball Regie führen

Es ist das Deutliche, das am Opernball funktioniert. „In der Oper braucht es Mut, im Tun wie im Denken“, sagt Doll. „Es ist ein großes Gebäude mit vielen Gästen, das heißt klotzen, nicht kleckern.“ Das gilt für den Vasenschmuck auf rund 300 Kaffeehaustischen genauso wie für die Gestecke in Dutzenden eigens angefertigten, durchnummerierten Gefäßen. Jedes passt nur auf eine Position entlang der Balustrade, wo die Blumenkästen absturz- und brandsicher befestigt werden. Ähnlich ist es mit den eigens getischlerten Holzbögen für den Schmuck an der Decke. Sie werden für eine Nacht in die Oper gebaut, um Überkopf Blumenschmuck zu ermöglichen. Die Steckschwämme in der Deckenkonstruktion werden eingepackt –schließlich darf nichts hinuntertropfen.

Es ist hochgradig körperliche Arbeit, die Emil Doll und sein Team leisten: „Kübel tragen, Gestecke verteilen, quer durch ein riesiges Gebäude. Das wird oft unterschätzt.“ Der Aufbau in der Oper beginnt am Dienstag vor dem Ball, zur Generalprobe am Mittwoch sollen alle Blumen im Haus sein. Ohne Nachtschichten ginge es nicht. Die Blumen bis zum Ball am Donnerstagabend frisch zu halten, beschreibt Doll als eine der größten Herausforderungen.

„Das Wasser in den Steckschwämmen ist gemessen an der Anzahl der Blumen, die drinnenstecken, wenig. Das ist nach ein paar Stunden ausgetrunken. Deshalb laufen zwei, drei Mitarbeitende die ganze Zeit durch die Oper und füllen tröpfchenweise die Schwämme nach. Übergehen dürfen sie natürlich auch nicht.“