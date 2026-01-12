Erich von Däniken ist tot: Der Mann, der die Pyramiden zu Landebahnen machte

Von Däniken war nicht nur der Mann der These, sondern auch der Mann der Verwertung. Ein Leben lang tourte er, schrieb, erklärte. In Interlaken entstand sogar ein Themenpark rund um seine Ideen – ein Projekt, das zeigte, wie groß das Bedürfnis nach einem begehbaren Wunder ist, und wie schwierig es bleibt, daraus Dauerbetrieb zu machen.

Spät zog er sich aus gesundheitlichen Gründen zurück; da war aus der einstigen Provokation längst ein vertrautes popkulturelles Möbelstück geworden. Man musste nicht mehr an Außerirdische glauben, um von Däniken zu kennen. Es reichte, irgendwo einmal eine Pyramide im Fernsehen gesehen zu haben.

Was bleibt

Ein Nachruf auf Erich von Däniken ist zwangsläufig ein Text über Ambivalenz. Er hat Millionen begeistert und ebenso viele genervt. Er hat Fragen populär gemacht, aber Antworten verkauft, die wissenschaftlich nicht tragen. Er war ein Erzähler, dessen Stoff aus der Sehnsucht nach dem Größeren bestand: dass wir nicht allein sind, dass jemand vor uns schon da war, dass Geschichte nicht nur Menschenwerk ist.

Vielleicht ist das sein eigentliches Vermächtnis: Erich von Däniken machte aus der Vergangenheit eine Bühne, auf der sich Gegenwartswünsche spielen lassen. Der Wunsch nach Sinn. Nach Geheimnis. Nach einem Universum, das uns bemerkt.

Nun íst der Mann tot, der das Staunen industrialisierte. Seine Bücher werden bleiben, als Pop-Mythos, als Zeitdokument, als Warnschild: Wer die Beweislast umdreht, bekommt schnell ein Weltbild geschenkt. Und bezahlt am Ende mit der Wirklichkeit.