Yaël Meier: Die Schweizerin, die Zukunft verkauft

Statt einem Uniabschluss hinterzujagen, setzte sie auf „learning by doing“ und gründete mit ihrem Lebensgefährten die Agentur rund um das Wissen ihrer Generation. Dass ihr Lebensgefährte und Agentur-Mitgründer Jo Dietrich der Sohn von Blick-Chefredakteurs Andreas Dietrich ist, und unter anderem an der Nova School of Business and Economics in Lissabon studiert hat, bringt Yaël Meier den Vorwurf ein, ein „Nepo-Baby“ zu sein. Jemand, der vom Erfolg der Eltern (in diesem Fall der Schwiegereltern in spe) profitiert. „Meine Existenz ist eine Provokation“, sagt Meier. Immer wieder, zuletzt im Interview mit NZZ. So münzt man Kritik zum Markenzeichen.

Jüngst wurde ihr die eigene Überhöhung vorgeworfen: Ihre Büroadresse sei nicht, wie behauptet, am Zürcher Paradeplatz, sondern ein paar Hundert Meter entfernt. Die Universität St. Gallen, an der sie vorgetragen hat, sei nicht die beste Wirtschaftsuni der Welt, wie von Meier behauptet. Mit Schönfärberei habe das nichts zu tun, sagt sie dazu der NZZ. „Durch Social Media haben wir dieses amerikanische Denken übernommen, Dinge zuerst einmal aufregend zu finden. Dass das manchmal falsch rüberkommen kann, ist möglich.“