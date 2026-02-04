Johanna Pirker: „Gute Spiele machen kompetent, schlechte abhängig“

Zocken statt draußen sein, Levelaufstieg statt Lagerfeuer: Für viele Jugendliche ist Gaming längst mehr als Zeitvertreib. Die 9. Oö. Jugend-Medien-Studie zeigt, wie sehr digitale Spiele den Alltag prägen: 75 Prozent spielen täglich, oft bis spät in die Nacht, oft mit echtem Geld im Spiel. Gaming ist sozialer Raum, Kreativlabor und Risiko zugleich. Genau an dieser Schnittstelle forscht Johanna Pirker.

Sie ist der weibliche Rockstart der europäischen Tech-Szene, stand auf der „Forbes 30 Under 30“-Liste, hat 2019 den „Women in Tech“-Award des Digitalisierungsministeriums gewonnen und war an Elite-Unis wie dem MIT in Harvard. Pirker hat schon mit drei Jahren ihre ersten Befehle in den Computer getippt. Heute ist sie Professorin für Informatik und weiß genau, was in den Kinderzimmern wirklich passiert.

Im Interview mit News.at spricht Johanna Pirker über die Rebellion als Frau in der IT, die ethischen Grenzen von Virtual Reality (VR) und warum Eltern dringend mal selbst zum Controller greifen sollten, anstatt nur den Stecker zu ziehen.

Sie beschreiben Programmieren als Ihre Art, Kreativität auszudrücken – wie andere schreiben oder zeichnen. Können Sie uns durch ein konkretes Projekt führen, wo Code für Sie zum kreativen Medium wurde?

Wir sehen gerade in Computerspielen sehr anschaulich, wie das funktioniert. Durch Coding kann ich anderen zeigen, was sonst nur in meinem Kopf ist. Ich kann ganze Welten bauen, in denen andere herumlaufen, experimentieren und Geschichten erleben können. In dem Moment, in dem ich beginne, mir diese digitale Welt vorzustellen – wo Rätsel liegen, wie sich Dinge bewegen, wie die Mechanik funktioniert – setzt bei mir der kreative Prozess ein.

Der spannendste Teil für mich ist tatsächlich Coding selbst. Ich habe es immer geliebt Rätsel zu lösen. Beim Programmieren löse ich unzählige kleine und große Rätsel: Wie optimiere ich einen Algorithmus? Wie implementiere ich eine Sprungmechanik, damit sie sich richtig anfühlt? Und dann kommt einer meiner Lieblingsaspekte dazu: die kreative Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Ideen. Code ist die Struktur, die Interaktivität ermöglicht, die Rätsel lebendig macht und die Welt spielbar werden lässt. Gleichzeitig arbeite ich mit Künstlerinnen zusammen, die alles visuell zum Leben erwecken, mit Musikerinnen, die Atmosphäre schaffen, mit Physikerinnen, die in Lernspielen die realen Experimente liefern.

Sie haben bereits mit drei Jahren MS-DOS-Befehle eingegeben, um Spiele zu starten. Wie hat diese frühe Begeisterung Ihren Weg zur Wissenschaft geprägt?

Oft hindern uns unsere eigene Scheu oder Angst daran, etwas auszuprobieren. Gerade in der Technik ist das so: Wir fürchten uns davor, Fehler zu machen oder etwas kaputt zu machen. Als Kind ist man davon noch viel freier. Dieser frühe Zugang hat mir definitiv die Angst genommen. Ich hatte keine Hemmungen, herumzuprobieren, Dinge falsch zu machen, neu zu starten und wieder zu experimentieren.

Außerdem ist man in jungen Jahren noch weniger von Vorurteilen geprägt. Man denkt ganz selbstverständlich: „Die Welt steht mir offen. Ich kann alles machen, alles werden.“ Und ja – dieser frühe Zugang war natürlich auch ein Vorteil. Ich hatte einfach mehr Zeit, mich mit Technologie und all dem, was dazugehört, auseinanderzusetzen. Das schafft eine Vertrautheit und Zeitvorsprung, die später auch wertvoll ist.

Was würden Sie Ihrem jungen Ich heute sagen: „Bleib im Game“ oder „Hättest du dich besser auf Physik vorbereitet“?

Ich liebe, was ich tue, und bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe. Natürlich passieren im Leben viele Dinge, die nicht positiv sind. Die Vergangenheit können wir nicht ändern – aber wir können aus ihr lernen. Ich versuche einfach alle negativen Erfahren irgendwie als Antrieb zu nutzen, um zu überlegen, ob es etwas gibt, das ich tun kann, das andere das in Zukunft vielleicht nicht so erleben müssen.

Und eine der schönsten Seiten der Informatik ist, dass sie mich eben mit Menschen und Themen aus völlig unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringt. Ich kann mit Physikerinnen Simulationen bauen, mit Psychologinnen diskutieren, mit Biologinnen Forschungsfragen lösen. Und so bin ich doch auch in der Physik gelandet. Und eigentlich überall, wo ich es gerade spannend finde.

Wie viel Rebellion steckt darin, wenn aus dem „Mädchen, das PC-Spiele spielt“ eine der wichtigsten Game-Wissenschaftlerinnen Europas wird?

Eigentlich sollte es gar keine Rebellion sein müssen. Es sollte vollkommen normal sein. Vielleicht ist genau das aber jetzt heute meine Form der Rebellion. Dafür zu kämpfen, dass solche Wege nicht mehr ungewöhnlich erscheinen. Dass Kinder unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Erwartungen einfach das verfolgen können, was sie begeistert.

Wenn Sie Super Mario heute entwickeln würden: Würde die Prinzessin überhaupt noch gerettet werden, oder rettet sie sich längst selbst?

Heute hat sich unglaublich viel verändert. Es gibt viel diversere Spiele für unterschiedlichste Zielgruppen, Altersgruppen und Identitäten. Und weil es technisch viel einfacher geworden ist, selbst Spiele zu entwickeln, sind die Ideen auch mutiger und kreativer geworden.