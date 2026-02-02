Reed Hastings: Die Säule(n) der Netflix-Macht

„Es geht darum, Modelle zu finden, die immer weiter skalierbar sind und dann auf dem Kernmotor der Monetarisierung aufzubauen“, sagt er aktuell im Gespräch mit Patrick O’Shaughnessy auf dessen Businesskanal „Invest Like The Best“. Stringenz hat Erfolg, solange man nah am Kern seines Geschäftsmodells bleibt. Das habe er ebenso im Aufsichtsrat von Facebook, Microsoft oder Bloomberg beobachtet, sagt er.

Es seien die Werbefinanzierung bei Facebook, der Aufbau von Software bei Microsoft, die intimen Kundenbeziehungen bei Bloomberg, die funktionieren – andere Ausflüge weniger. Bei Netflix hat Hastings dieses Credo von Beginn an vergoldet: alles für den Content.

Fragt man ihn nach der Messlatte für Investitionen in Eigenproduktionen und Zukäufe, sagt er: „So viel wie irgend möglich! Wir haben immer versucht, möglichst viel Geld hineinzuschaufeln, in der Hoffnung, den nächsten großen Hit zu schaffen.“ Der jüngste war letzten Sommer der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, mit einer halben Milliarde Views der meistgesehene Film der Unternehmensgeschichte.