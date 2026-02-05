Lindsey Vonn: Zwischen Gold und Grenzen

Nachvollziehbar ist auch für Elisabeth Görgl, zwischenzeitlich mit 34 älteste Weltcupsiegerin, der Drang zurück auf die Piste: „Es hat natürlich seinen Reiz, etwas möglichst lange auszuüben, was man selbst bis zur Meisterschaft gebracht hat. Das hat Suchtpotenzial!“

Argumente der Sturzgefahr zählen nicht im Umfeld von Lindsey Vonn. „Wenn es nicht gefährlich ist, ist es keine richtige Abfahrt. Wenn es eine kann, dann Lindsey“, sagt Ex-ÖSV-Abfahrtscoach Robert Trenkwalder, der Vonn ins Red-Bull-ASP geholt hat.

Als sie die Olympiaqualifikation geschafft hat, erklärte Vonn selbst die Frage nach dem „Warum“ auf CBS feministisch: „Ab einem gewissen Alter wird von Frauen erwartet, dass sie zu Hause bleiben und Kinder bekommen. Ich hoffe, dazu beizutragen, dass Frauen sich nicht die Erwartungen anderer diktieren lassen, egal, wie alt sie sind.“

Beweisen müsse sie dies nur noch sich selbst: „Und ich habe eigentlich schon gewonnen, einfach dadurch, dass ich wieder zurück bin.“

Die Energie, mit 41 im harten Skisport konsequent nach vorne zu blicken, schreibt Vonn Mutter Linda zu, die 2022 an ALS starb. Von ihr habe sie gelernt, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen und nach vorne zu blicken, so Vonn. Das Motto hat sie mittels Tattoo auf ihrem Körper verewigt: Es zeigt einen Hai, ein Tier, das nur überlebt, wenn es sich weiterbewegt.

Die Ablehnung des Stillstands scheint größer als das Risiko, Schaden zu nehmen. „Wenn wir stürzen, dann stürzen wir. Ich für meinen Teil stürze lieber bei 100 Prozent, als Zehnte zu werden und mich dann zu fragen, was falsch gelaufen ist“, so Vonns Einordnung vor dem Rennen in Crans Montana bei Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg.