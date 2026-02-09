Blüte oder Dürre: Österreichische Filmbranche sieht „Schicksalsjahr“

Konkret geht es um Maßnahmen, die weitere Erfolge des österreichischen Films möglich machen. „Was wir jetzt ernten können, ist in den letzten Jahren gesät worden“, sagte der Fachverbandsobmann. Seither seien jedoch die Fördermittel des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) massiv gekürzt und auch die im Wirtschaftsministerium angesiedelten Mittel von FISAplus deutlich geringer geworden. Es drohe eine Austrocknung der eben noch blühenden heimischen Filmwirtschaft, hieß es.

„Ich hab im vergangenen Jahr eines meiner stärksten Jahre gehabt und durchgehend gedreht. Für heuer ist kein einziger Drehtag bestätigt“, meinte Schauspielerin Susi Stach, deren mit FISAplus produzierte Krimiserie Die Fälle der Gerti B. am 9. März mit der neuen Staffel startet. „Das betrifft nicht nur mich, viele erzählen mir, dass sie für heuer nichts haben.“ Werde nicht gegengesteuert, kämen keine neuen Filme nach, aber auch kein Nachwuchs. „Kann man jungen Menschen heute wirklich raten, in einem Film-Departement einzusteigen? Ich weiß es nicht.“

„Aktuell ist es unsicher, in der Filmbranche zu arbeiten, denn wenn wir von der Berlinale zurückkommen, wissen wir alle nicht, was wir im Herbst arbeiten werden. Dann ist das Geld aus“, sagte der Regisseur und Drehbuchautor Markus Schleinzer, der mit seinem Film Rose im Berlinale-Wettbewerb startet und Vorsitzender des Dachverbands der österreichischen Filmschaffenden ist. Viele aus der Branche würden dann beim AMS landen, wo gerade die Möglichkeit für Zuverdienste gestrichen worden sei.

„Selbst minimale Absicherungen sind unterblieben. Es trifft die Ärmsten der Armen.“ Statt durch Investitionen in den heimischen Film Wertschöpfung zu generieren, müsste künftig mehr Arbeitslosengeld in die Branche fließen: „Wir zahlen doppelt.“ Dabei zeigten alle Untersuchungen, dass Filmförderungen mehr Geld ins Budget zurück spülten und die Filmbranche viele tausend Arbeitsplätze schaffe. „Nicht in den heimischen Film zu investieren, bedeutet, den österreichischen Steuerzahler:innen Geld zu unterschlagen.“