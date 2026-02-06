„Lavant hören“: Verena Altenberger und Martin Kušej lesen Liebesbriefe

Mit der dritten Episode des Podcasts „Lavant hören“ setzt die Christine-Lavant-Gesellschaft ihre akustische Annäherung an das Werk und Leben der Kärntner Dichterin fort. Nach Elisabeth Orth und Gerti Drassl in den ersten beiden Folgen übernehmen diesmal Verena Altenberger und Martin Kušej die Lesung – im Mittelpunkt steht der Briefwechsel zwischen Christine Lavant und dem Maler Werner Berg.

Die beiden verband über vier Jahre hinweg eine intensive, zugleich schwierige Liebesbeziehung. Beide waren verheiratet, Lavants Ehemann Josef Habernig, selbst Maler und 36 Jahre älter als sie, reagierte laut Überlieferung mit starker Eifersucht. Begegnungen und Korrespondenz mussten daher im Geheimen stattfinden.

Ein Brief Lavants vom 11. August 1951 verdeutlicht die persönliche Nähe ebenso wie die Umstände der Beziehung: „Lieber, kannst du mir vielleicht noch vorher schreiben, ob wir unsere Stunden, Nacht, Nächte, so wie du öfter plantest, irgendwo bei Bäumen und Vögelchen verbringen wollen? Weißt, dann müsste ich etwas Warmes mitnehmen, denn eine ganze Nacht lang wirst du mich ja nicht zudecken können.“

Die nun im Podcast gelesenen Texte stammen aus dem Band „Über fallenden Sternen“, der 2023 erstmals veröffentlicht wurde (herausgegeben von Harald Scheicher, erschienen bei Wallstein in Göttingen). Auszüge daraus wurden bereits bei der Verleihung des Christine-Lavant-Preises 2024 präsentiert, der an die Schriftstellerin Ann Cotton ging. Auch dort lasen Altenberger und Kušej aus dem Briefwechsel.

Der Christine-Lavant-Preis wird jährlich von der internationalen Christine-Lavant-Gesellschaft vergeben. Im Rahmen des Festakts werden regelmäßig Texte der Autorin von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen.