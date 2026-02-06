ABO

„Lavant hören“: Verena Altenberger und Martin Kušej lesen Liebesbriefe

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Verena Altenberger

©IMAGO / Future Image
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

In der dritten Folge des Literatur-Podcasts leihen die Schauspielerin und der Regisseur den Briefen von Christine Lavant und Werner Berg ihre Stimmen.

von

Mit der dritten Episode des Podcasts „Lavant hören“ setzt die Christine-Lavant-Gesellschaft ihre akustische Annäherung an das Werk und Leben der Kärntner Dichterin fort. Nach Elisabeth Orth und Gerti Drassl in den ersten beiden Folgen übernehmen diesmal Verena Altenberger und Martin Kušej die Lesung – im Mittelpunkt steht der Briefwechsel zwischen Christine Lavant und dem Maler Werner Berg.

Die beiden verband über vier Jahre hinweg eine intensive, zugleich schwierige Liebesbeziehung. Beide waren verheiratet, Lavants Ehemann Josef Habernig, selbst Maler und 36 Jahre älter als sie, reagierte laut Überlieferung mit starker Eifersucht. Begegnungen und Korrespondenz mussten daher im Geheimen stattfinden.

Ein Brief Lavants vom 11. August 1951 verdeutlicht die persönliche Nähe ebenso wie die Umstände der Beziehung: „Lieber, kannst du mir vielleicht noch vorher schreiben, ob wir unsere Stunden, Nacht, Nächte, so wie du öfter plantest, irgendwo bei Bäumen und Vögelchen verbringen wollen? Weißt, dann müsste ich etwas Warmes mitnehmen, denn eine ganze Nacht lang wirst du mich ja nicht zudecken können.“

Die nun im Podcast gelesenen Texte stammen aus dem Band „Über fallenden Sternen“, der 2023 erstmals veröffentlicht wurde (herausgegeben von Harald Scheicher, erschienen bei Wallstein in Göttingen). Auszüge daraus wurden bereits bei der Verleihung des Christine-Lavant-Preises 2024 präsentiert, der an die Schriftstellerin Ann Cotton ging. Auch dort lasen Altenberger und Kušej aus dem Briefwechsel.

Der Christine-Lavant-Preis wird jährlich von der internationalen Christine-Lavant-Gesellschaft vergeben. Im Rahmen des Festakts werden regelmäßig Texte der Autorin von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen.

Blurred image background
 © Internationale Christine Lavant Gesellschaft
Kunst & Kultur

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fußskizze von Michelangelo für 27 Millionen Dollar versteigert
Menschen
Fußskizze von Michelangelo für 27 Millionen Dollar versteigert
Die Welt ohne Menschen: Gedankenexperiment im Linzer Lentos
Menschen
Die Welt ohne Menschen: Gedankenexperiment im Linzer Lentos
Applaus, Applaus, Applaus: 50 Jahre „Muppet Show“
Menschen
Applaus, Applaus, Applaus: 50 Jahre „Muppet Show“
Salzburger Festspiele: Läppische Intrigen um Markus Hinterhäuser
Menschen
Salzburger Festspiele: Läppische Intrigen um Markus Hinterhäuser
Spitzentöne: Beste Köpfe für Latein, Trump als Opernkreatur
Menschen
Spitzentöne: Beste Köpfe für Latein, Trump als Opernkreatur
Rosalía, Bad Bunny & Co.: Warum Latin Pop die Welt erobert
Menschen
Rosalía, Bad Bunny & Co.: Warum Latin Pop die Welt erobert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER