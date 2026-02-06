Fußskizze von Michelangelo für 27 Millionen Dollar versteigert

Eine neu entdeckte Fußskizze von Michelangelo ist bei einer Auktion in New York am Donnerstag (Ortszeit) für 27,2 Millionen Dollar (gut 23 Millionen Euro) versteigert worden. Wer die winzige Zeichnung in roter Kreide des italienischen Renaissance-Malers ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt. Die Skizze ist eine von rund 50 Studien, die Michelangelo für seine Bemalung der weltberühmten Sixtinischen Kapelle in Rom anfertigte.

Um sie entbrannte laut dem Auktionshaus Christie's ein 45-minütiger Bieterwettstreit, am Ende sei fast das Zwanzigfache des ursprünglichen Schätzpreises erzielt worden. Die 27,2 Millionen Dollar seien ein neuer Rekordpreis für ein Werk von Michelangelo, erklärte das Auktionshaus.