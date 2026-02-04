Spitzentöne: Beste Köpfe für Latein, Trump als Opernkreatur

Dass unsereinem vor Freude die Augen übergehen, ist auch im grenzmethusalemischen Alter möglich, und das öfter, als man selbst annehmen würde. Die Kunst, innerhalb derer man als Ressort-Autist freudvoll festsitzt, hat nämlich erstaunliche Befeuerungskräfte. Peter Handke hat mir vor Jahren die folgende Definition diktiert: „Glück ist etwas für den Augenblick. Aber Freude ist etwas Dauerhaftes.“

Peter Handke ist auch einer der Auslöser meiner aktuell freudvollen Gefühle: Er ist einer von 88 Proponenten aus der intellektuellen und künstlerischen Elite des Landes, die sich unter eine Petition mit dem Titel „Latein ist kein Luxus – es ist Bildung“ geschrieben haben. Auf Seite 66 dieser News-Ausgabe finden Sie die Petition mitsamt ihren Paten: neben Handke auch noch die Nobelpreiskollegen Elfriede Jelinek und Anton Zeilinger, sehr große Autoren, Spitzenmediziner, Schauspielstars, Intendanten, Legenden aus der Politik …. mit einem Wort: Klicken Sie die Seite aufstehn.at an, unterschreiben Sie und leiten Sie weiter was geht!

Wir werden uns dann, so hoffe ich doch, alle gemeinsam von der Beratungsaffinität des Ministers überzeugen. Auch die Schüler, deren Zuschriften Sie auf meiner Leserbriefseite nachlesen können, werden den Entwicklungen mit Interesse folgen. Denn mag Minister Wiederkehr auch eventuell argumentieren, für Nobelpreisträger nicht zuständig zu sein: Dass außer ihm selbst auch der eine oder andere Schüler zu seiner Kernklientel gehört, sollte doch kommunizierbar sein.