Die Welt ohne Menschen: Gedankenexperiment im Linzer Lentos

„Die Ausstellung bietet dem Publikum die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten, um temporär eine erweiterte Perspektive zuzulassen“, so Markus Proschek, der die Schau gemeinsam mit Schmutz kuratiert hat, bei der Presseführung am Donnerstag. Die vier Abschnitte stehen unter den Überschriften „Verschwinden“, „Deep Time“, „Deep Space“ - also unendliche Weiten von Zeit und Raum - sowie „Cosmic Horror“, das auch die Angst vor dem Unbekannten umfasst.

Der erste der zwei Räume wird von dem Video „Tschernobyl Safari“ von Anna Jermolaewa dominiert, in dem diese mit Wildkameras eingefangen hat, wie sich die Natur die evakuierte „Zone“ zurückerobert. Mit 200 Millionen Jahre alten Baumstämmen aus Madagaskar gibt Christian Kosmas Mayer dem Zeitbegriff eine neue Dimension. Eine Marmorstele von Nicolás Lamas („The Agony of the Past“) - zwei hohe Blöcke unterbrochen von einem dünnen Buch - zeigt, wie klein das Anthropozän im Vergleich zum Rest ist.