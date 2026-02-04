Salzburger Festspiele: Läppische Intrigen um Markus Hinterhäuser

Nun soll Hinterhäuser die (gesetzlich gar nicht geforderte) Ausschreibung unterlaufen haben, weil die frühere Burgtheaterdirektorin daraufhin als Favoritin geführt wurde, ohne sich beworben zu haben. Jetzt droht das politisch besetzte Kuratorium.

Woher der intrigengesteuerte Krawall kommt, kann man ahnen. Er kommt nicht nur von Branchenhalbtoten, die sich ins Radau-Segment gerettet haben, oder von verbitterten Rentnern aus der mittleren Salzburger Kulturnomenklatura, man kennt sie alle).