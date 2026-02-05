Applaus, Applaus, Applaus: 50 Jahre „Muppet Show“

Ein Frosch, der Schwein hat, also vielmehr eine eifersüchtige Miss Piggy im Schlepptau, meckernde Opas in der Loge, die Star-Trek-Satire „Schweine im Weltall“ und viele Weltstars, die mit Puppen witzeln: Die TV-Sendung „Muppet Show“, die zahlreiche Ableger und Kinofilme hervorbrachte, ist legendär.

Seit gestern, Mittwoch, hat der Streamingdienst Disney+ ein Special im Programm, das 50 Jahre „The Muppet Show“ feiert. Wissenswertes zur neuen Show in Fragen und Antworten: