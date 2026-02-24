Neue Oper Wien: Neue Leitung, neue Ausrichtung

Beide Inszenierungen spielen mit der Auflösung von üblichen Verhältnissen zwischen Darstellern, Orchester und Publikum, was sich auch räumlich abzeichnet. So wird eine Treppe, eine Bibliothek zur Bühne, die Sitzsituation der Zuseher ist gelockert. Die neue Leitung setzt sich heuer zum Ziel, zeitgenössische Musik leichtfüßig und humorvoll zu vermitteln, um neue Gesellschaftsschichten zu erreichen. So obliegt beispielsweise die Gestaltung der Aufführung „Same New Story“ ganz den Jugendlichen einer Mittelschule in Favoriten, die von ihrer engagierten Lehrerin und der Neuen Oper Wien als Teil des „Hot Spot“ Formats im Prozess begleitet werden.

Geschäftsführer Alexander Kaimbacher richtete einen Appell an die Politik, deren kurzfristige Budgetpolitik kleine Kulturbetriebe jedes Jahr aufs Neue um ihre Existenz bangen lässt: „Diese Institution muss als Sprungbrett erhalten bleiben. Wir haben fantastischen Nachwuchs an unseren Universitäten, aber der braucht auch Orte, um aufzutreten.“ Sänger Heuser erinnerte: „Wien ist das Zentrum der zeitgenössischen Musik - seit 300 Jahren. Da steht die Neue Oper Wien in einer wichtigen und langen Tradition.“ Es gehe nicht nur darum, etablierte Werke am Leben zu erhalten, sondern auch darum, diese Tradition als lebendiges Medium fortzuschreiben.

Abseits der großen Häuser brauche es Bühnen, die Raum für das Experiment bieten, um neue künstlerische Entwicklung zu fördern. Eine Stärke der Neuen Musik läge darin, dass sie den Zeitgeist einfängt und so auch Menschen Zugang bieten kann, die nicht klassisch sozialisiert sind, sagte Heuser. Alexander Kaimbacher fasste zusammen: „Wir wollen den Menschen wieder Lust machen auf das Neue. Wie damals bei Verdi, bei Beethoven, als sie darauf gegiert haben, was die wieder Neues gemacht haben.“