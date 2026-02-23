Arnulf Rainer im Stephansdom: 77 Kreuze der Sammlung Trenker

Die offizielle Eröffnung der Ausstellung fand am Dienstagabend, dem 17. Februar 2026, im Wiener Stephansdom statt. Zu den geladenen Gästen zählten hochrangige Vertreter aus Politik, Kirche und Wirtschaft. Bundeskanzler Christian Stocker eröffnete die Schau gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber, Erzbischof Josef Grünwidl und dem Initiator Werner Trenker. In seiner Eröffnungsrede betonte Bundeskanzler Stocker die Bedeutung Rainers für die heimische Kunstgeschichte und dessen Rolle als Identitätsstifter der österreichischen Nachkriegsmoderne. Arnulf Rainer, der 1929 geboren wurde und im Jahr 2025 verstarb, gilt als einer der international renommiertesten Künstler Österreichs, dessen Einfluss weit über die Staatsgrenzen hinausreicht.

Die Wahl des Stephansdoms als Ausstellungsort unterstreicht den Anspruch, Kunst in einen Dialog mit Architektur, Liturgie und Geschichte zu setzen. Dompfarrer Toni Faber hob hervor, dass der Dom ein Ort sei, an dem existentielle Fragen ihren Platz haben. Rainers Arbeiten werden hier nicht als dekorative Elemente, sondern als Herausforderung für den Betrachter und dessen Sehgewohnheiten positioniert.